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Компания «Централ Партнершип» снимет первый российско-иранский фильм

16 июня
2022 год

Новости кино >>
16 июня 2022

Холдинг «Газпром-Медиа» и Правительство Исламской Республики Иран объявили о совместном кинопроизводстве, которое начнется с создания первого российско-иранского фильма в истории индустрии.

Компания «Централ Партнершип» снимет первый российско-иранский фильм
фото: centpart.ru

Со стороны «Газпром-Медиа» производством займется «Централ Партнершип». На данном этапе уже намечен сюжет первой картины и начинается совместная работа над сценарием. Сделка заключена в продолжение анонсированного весной договора об усилении сотрудничества в области культуры и искусства между Россией и Ираном.

«Наступило время наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами, исполняя, в том числе, и социальную функцию. Обмен опытом в области культуры помогает народам сближаться. Иран — это только начало. Сейчас мы находимся в стадии активных переговоров с партнерами из других стран», — рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин отметил, что в 2021 году 20 процентов выручки компании от зарубежных продаж пришлись на Ближний Восток и Азию. Он уверен, что с выходом на новый рынок эта цифра будет расти.
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№ 1
Киноман1985   16.06.2022 - 13:43
Дальше еще больше. После последует кино с талибаном. Так сказать афганская Санта-Барбара. Про тяжелую жизнь бородатых бездарей. Вопрос только один: Для кого это они снимают? Кто будет смотреть это творение... читать далее>>
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