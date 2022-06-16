Вячеслав Чепурченко и Максим Лагашкин вернутся в «Жуки»

В финале второго сезона инвестор Марченко сбегает вместе со скопированным приложением главных героев – начинается погоня, беглеца загоняют на обрыв, и он прыгает вниз. В новых сериях троице «айтишников» Денису, Никите и Артемию предстоит реанимировать приложение, а заодно и разобраться со своими делами на личных фронтах. У Маслова тем временем наконец-то появится настоящий враг.
«Мы вновь едем в Калужскую область, и для нас ценно, что вот уже третий сезон мы снимаем в настоящей деревне, в живых домах, там, где живут простые люди. Это придаёт «Жукам» свой неповторимый шарм и выделяет их на фоне других комедийных проектов. Третий сезон «Жуков» станет финальным, он завершит все истории персонажей, поэтому, если когда-нибудь продолжение и случится, это будет совсем другой, уже новый проект», — рассказал креативный продюсер и сценарист Сергей Нотариус.
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