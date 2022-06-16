Вячеслав Чепурченко и Максим Лагашкин вернутся в «Жуки»

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Холдинг «Газпром-Медиа» объявил о коллаборации с иранскими кинематографистами

Компания «Централ Партнершип» снимет первый российско-иранский фильм

16 июня

Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи»

В касте проекта также Юрий Быков и Ольга Тумайкина