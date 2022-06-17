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Фильм «Капитан Волконогов бежал» покажут на фестивале в Карловых Варах

17 июня
2022 год

Новости кино >>
17 июня 2022
Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» покажут на 56-м кинофестивале в Карловых Варах, который пройдет с 1 по 9 июля. Картина отобрана в секцию «Горизонты», сообщается на сайте смотра.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» покажут на фестивале в Карловых Варах

В центре сюжета — капитан Федор Волконогов (Юра Борисов), служащий в правоохранительных органах. Однажды его самого объявляют преступником, но мужчине удается уйти, не дожидаясь ареста. Во время побега ему приходит видение о возможном искуплении вины и шансе получить духовное прощение.

«Капитан Волконогов бежал» должен был выйти в российский прокат 7 апреля, но релиз отменили. Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы 78-го Венецианского кинофестиваля. Фильм также получил призы 32-го «Кинотавра», премию кинокритиков «Белый слон» и награды на кинофестивалях в Чикаго, Эль-Гуне (Египет), Филадельфии, Хихоне (Испания), Лез-Арк (Франция) и Лондоне.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» покажут на фестивале в Карловых Варах

Российские фильмы стабильно участвуют и побеждают на киносмотре в Карловых Варах. В 2021 году «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева была удостоена гран-при в конкурсной секции «Восток-Запад». Ранее специальным призом жюри в основном конкурсе была отмечена лента Ивана И. Твердовского «Подбросы», а лучшей картиной в секции «К Востоку от Запада» стала «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой.
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