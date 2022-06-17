Фильм «Капитан Волконогов бежал» покажут на фестивале в Карловых Варах

Фильм Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Капитан Волконогов бежал
» покажут на 56-м кинофестивале в Карловых Варах, который пройдет с 1 по 9 июля. Картина отобрана в секцию «Горизонты», сообщается на сайте
смотра.
В центре сюжета — капитан Федор Волконогов (Юра Борисов
), служащий в правоохранительных органах. Однажды его самого объявляют преступником, но мужчине удается уйти, не дожидаясь ареста. Во время побега ему приходит видение о возможном искуплении вины и шансе получить духовное прощение.
«Капитан Волконогов бежал» должен был выйти в российский прокат 7 апреля, но релиз отменили. Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы 78-го Венецианского кинофестиваля. Фильм также получил призы 32-го «Кинотавра», премию кинокритиков «Белый слон» и награды на кинофестивалях в Чикаго, Эль-Гуне (Египет), Филадельфии, Хихоне (Испания), Лез-Арк (Франция) и Лондоне.
Российские фильмы стабильно участвуют и побеждают на киносмотре в Карловых Варах. В 2021 году «Нуучча
» якутского режиссера Владимира Мункуева
была удостоена гран-при в конкурсной секции «Восток-Запад». Ранее специальным призом жюри в основном конкурсе была отмечена лента Ивана И. Твердовского
«Подбросы
», а лучшей картиной в секции «К Востоку от Запада» стала «Сулейман-гора
» Елизаветы Стишовой
.
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