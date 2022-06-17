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Павел Вишняков, Эдуард Флёров и Тимур Базинский окажутся «Под защитой»

17 июня
2022 год

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17 июня 2022

Премьера сериала «Под защитой» состоится 20 июня на НТВ. Главные роли в картине исполнили Павел Вишняков, Тимур Базинский и Эдуард Флёров, сообщает пресс-служба телеканала.

Павел Вишняков, Эдуард Флёров и Тимур Базинский окажутся «Под защитой»
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью, капитан Станислав Дмитриев (Вишняков) участвует в сложной операции главного управления уголовного розыска МВД по ликвидации наркотрафика в северной столице и работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачева по кличке «Грач» (Базинский). Основной «конек» банды – торговля наркотиками. Легенда Стаса надежна на 100% и позволяет ему входить в ближний круг «грачевских» людей. Работа уже близится к завершению – оперативники готовятся их взять с поличным. Но по пути на сделку Грачеву звонит неизвестный и сообщает, что на месте его уже ждут сотрудники полиции и что один из его людей – это внедренный опер.

«Мне очень запомнилась работа с режиссером Сергеем Малюговым. Как он снимает и создает атмосферу на площадке – это очень важно. Вместе с ним из моего Грача – достаточно банального героя с такой расхожей, я бы сказал, не всегда выверенной лексикой – сделали интересный, многогранный образ. Многие знают завет Станиславского: «Когда играешь злого, – ищи, где он добрый». И вот у нас была задача сделать из него человека со своей правдой и отношением к системе. Получился, надеюсь, такой живой, хотя и негативный криминальный элемент, в философии которого, однако, есть что-то созвучное взглядам простого зрителя», — поделился Тимур Базинский.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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