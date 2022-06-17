Международный фестиваль мультфильмов «Новая анимация» стартовал в Великом Новгороде

В Великом Новгороде стартовал первый международный фестиваль мультфильмов «Новая анимация», который продлится до 20 июня. Как сообщает пресс-служба смотра, он откроется показом полнометражного российского фильма для детей «Финник».
фото: К/ф «Финник»
В течение четырех дней по всему городу пройдут показы отечественных и зарубежных мультфильмов, состоятся мастер-классы для детей, творческие встречи с мультипликаторами, знакомство с новыми технологиями в анимации — VR (виртуальная реальность) и Motion Capture (технология захвата движений).
В программу вошли полнометражные мультфильмы, победители и участники крупнейших мировых киносмотров, работы мастеров и талантливые студенческие проекты. Почетными гостями фестиваля станут знаменитые режиссеры — креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Михаил Алдашин и арт-директор петербургской студии «Мельница» Константин Бронзит.
В различных секциях смотра представлены сборники современных мультфильмов для детей, мультфильмы о ярких, разнообразных, иногда драматичных, а иногда неожиданно счастливых человеческих отношениях, ленты о проблемах подростков. Поздно вечером 18 июня в «Точке кипения Трест» стартует программа для взрослых «Ночь анимации» – шестичасовой нон-стоп показ лучших фильмов фестиваля из разных программ и полнометражного фильма «Ограбление по Фрейду».
фото: К/ф «Ограбление по Фрейду»
18 и 19 июня гостей «Новой анимации» ждет образовательная часть – семейный проект «Лаборатория мультфильмов». В течение двух дней в лаборатории будут работать шесть мастерских: лего анимации, анимации одежды, рисованой анимации, коллажной анимации, пластилиновой анимации, звука в анимации. Участники лаборатории под руководством профессиональных режиссеров, художников и композитора смогут научится создавать мультфильмы в разных техниках и записать собственные музыкальные импровизации.
Для желающих подробнее узнать о том, как получить образование в анимации или подать заявку в большую студию, в «Точке кипения – Великий Новгород» 18 июня Мария Терещенко проведет зум-встречу с режиссерами и представителями анимационных студий под названием «Я хочу работать в анимации».
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте смотра. Все события на фестивале – бесплатные для жителей и гостей Великого Новгорода.
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