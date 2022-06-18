Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю

Постановщик «Леди Баг и Супер-Кот
» Тома Астрюк
взялся за ребут «Астробоя
» великого Осаму Тэдзуки
(уже запланировано 52 эпизода). Режиссер «Форсажей» (пятого
, шестого
, девятого
и еще не вышедшего десятого, если быть точным) Джастин Лин
сменит лысого Вина Дизеля
на лысого Сайтаму: именно Лин возглавит лайв-экшн по «Ванпанчмену
». Наоко Ямада
(«Форма голоса
», «Повесть о доме Тайра
») работает
над серией короткометражек «Сад воспоминаний
». Лихая композиция Хироюки Савано ətˈæk 0N tάɪtn＜TFSv＞
, вошедшая в альбом финального сезона «Атаки титанов
», который издадут 22 июня, обзавелась видеоклипом. Манга «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» преодолела порог в 7 миллионов распроданных копий, а «Золотое божество
» тем временем реализовало 21-милионный тираж.
Аниме-индустрия трудится
, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
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Самое важное о «Рейтинге короля» — в одном тексте
Мангу Ясухиро Найто
«Триган
» ждет новая аниме-адаптация. Во всяком случае, студия Orange
(«Выдающиеся звери
», «Страна самоцветов
») обмолвилась, что готовит нечто под названием «Триган: Бегство
». Релиза нет смысла ждать раньше 2023 года, но 2 июля на Anime Expo должны поделиться хотя бы минимальными подробностями.
В литературном первоисточнике было примерно так: в далеком будущем на планете Гансмоук, где царят законы Дикого Запада, объявился Вэш Ураган — убежденный пацифист с амнезией и навыками профессионального убийцы. Он изо всех сил пытается выпутаться из многочисленных передряг нелетальными способами, отбиваясь как может от тех, кто хочет заполучить неслыханную награду за его голову — 60 миллиардов двойных долларов. Причина — полное уничтожение города Июль. Правда, сам Ураган ничего подобного не помнит.
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Другое культовое аниме для любителей (и любительниц) охотников за голова и романтики — «Ковбой Бибоп». Разъясняем, в чем феномен
Согласно свежей утечке, манга Масаси Осаки
и Наоки Ямакавы
«Мой домашний герой
» скоро станет
мамой
аниме. И в кои-то веки речь не про исекай.
Протагонист Тэцуо Тосу — скромный семьянин, питающий страсть к детективным романам. Однажды он обнаруживает на лице дочери, недавно покинувшей отчий дом, следы побоев. Проведя собственное расследование и найдя виновного, Тэцуо внезапно для себя оказывается сам замешан в преступлении, из которого просто так не выпутаешься. Тут-то и пригодятся его обширные познания в области детективов, ведь в противном случае последствия для семьи Тосу будут самыми плачевными.
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А в «Семье шпиона» героиня обожает шпионские мультики
Студия GAINA
(«Рояль в лесу
») во всеуслышание объявила, что 10 июля стартует показ сериала «Ханаби постоянно опаздывает
». И это будет аниме про антропоморфные автоматы пачинко.
Но сюжет не единственный сюрприз грядущего проекта. В сериале будет семь разных опенингов и эндингов — по одному на каждый день недели (некоторые уже можно послушать
). В четырех из них принимает непосредственное участие Хацунэ Мику
, так что загодя готовьте лук-порей.
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Раз уж заговорили о музыке: не проходите мимо «Красавицы и дракона»
Адепты аниме с длинными названиями («Если будешь не занят, спасешь меня от апокалипсиса?
» или «Лунное путешествие приведет к новому миру
», например) из студии C2C
показали трейлер нового творения, лаконично озаглавленному «Эльф-отаку
» (или «Эльф Эдомаэ»).
Коганэи Които — 16-летняя девушка, работающая мико
в храме Такамими. Ходят легенды, что именно в этом синтоистском святилище обитает божество. На деле же тут живет бессмертная эльфийка Эльда, застрявшая на Земле 400 лет назад. За это время она выработала повадка заправского хиккикомори
: не выходит на улицу и не отрываясь режется в видеоигры.
Поставит многосерийную комедию режиссер «Гордости оранжевых
» и «Жизни не в одиночку
» Такэфуми Андзай
, а главные роли озвучат сэйю Ами Косимидзу (Холо из «Волчицы и пряностей
») и Юка Окадзаки
(Асука Тояма из сериала «Ура мечте!
»).
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Что еще за «Гордость оранжевых»?
Премьера четвертого сезона «Повелителя
» от Madhouse
(«Сонни Бой
», «Контратака женщины-полицейского
») состоится 5 июля, а пока — новый трейлер.
Также прозвучал анонс полнометражного аниме по арке «Святое Королевство», но когда оно выйдет и кто над ним трудится — пока неясно. Чуть подробнее мы писали о сериале в декабрьском дайджесте
. Если кратко: фанат многопользовательской игры, которую вот-вот закроют, оказывается внутри любимого фэнтези-мира.
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Рецензия на «Сонни Боя»
Давненько у нас не было художественных бонусов — исправляемся: сегодня к нам пожаловал фан-арт тайваньского художника Чи-Канга Чиена
по «Атаке титанов
» в стиле укиё-э
.
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