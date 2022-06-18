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Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю

18 июня
2022 год

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18 июня 2022
Постановщик «Леди Баг и Супер-Кот» Тома Астрюк взялся за ребут «Астробоя» великого Осаму Тэдзуки (уже запланировано 52 эпизода). Режиссер «Форсажей» (пятого, шестого, девятого и еще не вышедшего десятого, если быть точным) Джастин Лин сменит лысого Вина Дизеля на лысого Сайтаму: именно Лин возглавит лайв-экшн по «Ванпанчмену». Наоко ЯмадаФорма голоса», «Повесть о доме Тайра») работает над серией короткометражек «Сад воспоминаний». Лихая композиция Хироюки Савано ətˈæk 0N tάɪtn＜TFSv＞, вошедшая в альбом финального сезона «Атаки титанов», который издадут 22 июня, обзавелась видеоклипом. Манга «Эта фарфоровая кукла влюбилась» преодолела порог в 7 миллионов распроданных копий, а «Золотое божество» тем временем реализовало 21-милионный тираж.

Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мир аниме.

Читать Самое важное о «Рейтинге короля» — в одном тексте

Мангу Ясухиро Найто «Триган» ждет новая аниме-адаптация. Во всяком случае, студия OrangeВыдающиеся звери», «Страна самоцветов») обмолвилась, что готовит нечто под названием «Триган: Бегство». Релиза нет смысла ждать раньше 2023 года, но 2 июля на Anime Expo должны поделиться хотя бы минимальными подробностями.

Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю

В литературном первоисточнике было примерно так: в далеком будущем на планете Гансмоук, где царят законы Дикого Запада, объявился Вэш Ураган — убежденный пацифист с амнезией и навыками профессионального убийцы. Он изо всех сил пытается выпутаться из многочисленных передряг нелетальными способами, отбиваясь как может от тех, кто хочет заполучить неслыханную награду за его голову — 60 миллиардов двойных долларов. Причина — полное уничтожение города Июль. Правда, сам Ураган ничего подобного не помнит.

Читать Другое культовое аниме для любителей (и любительниц) охотников за голова и романтики — «Ковбой Бибоп». Разъясняем, в чем феномен

Согласно свежей утечке, манга Масаси Осаки и Наоки Ямакавы «Мой домашний герой» скоро станет мамой аниме. И в кои-то веки речь не про исекай.

Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю

Протагонист Тэцуо Тосу — скромный семьянин, питающий страсть к детективным романам. Однажды он обнаруживает на лице дочери, недавно покинувшей отчий дом, следы побоев. Проведя собственное расследование и найдя виновного, Тэцуо внезапно для себя оказывается сам замешан в преступлении, из которого просто так не выпутаешься. Тут-то и пригодятся его обширные познания в области детективов, ведь в противном случае последствия для семьи Тосу будут самыми плачевными.

Читать А в «Семье шпиона» героиня обожает шпионские мультики

Студия GAINAРояль в лесу») во всеуслышание объявила, что 10 июля стартует показ сериала «Ханаби постоянно опаздывает». И это будет аниме про антропоморфные автоматы пачинко.



Но сюжет не единственный сюрприз грядущего проекта. В сериале будет семь разных опенингов и эндингов — по одному на каждый день недели (некоторые уже можно послушать). В четырех из них принимает непосредственное участие Хацунэ Мику, так что загодя готовьте лук-порей.

Читать Раз уж заговорили о музыке: не проходите мимо «Красавицы и дракона»

Адепты аниме с длинными названиями («Если будешь не занят, спасешь меня от апокалипсиса?» или «Лунное путешествие приведет к новому миру», например) из студии C2C показали трейлер нового творения, лаконично озаглавленному «Эльф-отаку» (или «Эльф Эдомаэ»).



Коганэи Които — 16-летняя девушка, работающая мико в храме Такамими. Ходят легенды, что именно в этом синтоистском святилище обитает божество. На деле же тут живет бессмертная эльфийка Эльда, застрявшая на Земле 400 лет назад. За это время она выработала повадка заправского хиккикомори: не выходит на улицу и не отрываясь режется в видеоигры.

Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю

Поставит многосерийную комедию режиссер «Гордости оранжевых» и «Жизни не в одиночку» Такэфуми Андзай, а главные роли озвучат сэйю Ами Косимидзу (Холо из «Волчицы и пряностей») и Юка Окадзаки (Асука Тояма из сериала «Ура мечте!»).

Читать Что еще за «Гордость оранжевых»?

Премьера четвертого сезона «Повелителя» от MadhouseСонни Бой», «Контратака женщины-полицейского») состоится 5 июля, а пока — новый трейлер.



Также прозвучал анонс полнометражного аниме по арке «Святое Королевство», но когда оно выйдет и кто над ним трудится — пока неясно. Чуть подробнее мы писали о сериале в декабрьском дайджесте. Если кратко: фанат многопользовательской игры, которую вот-вот закроют, оказывается внутри любимого фэнтези-мира.

Читать Рецензия на «Сонни Боя»

Давненько у нас не было художественных бонусов — исправляемся: сегодня к нам пожаловал фан-арт тайваньского художника Чи-Канга Чиена по «Атаке титанов» в стиле укиё-э.

Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю
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Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю фотографии
Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю фотографии
Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю фотографии
Кому и пачинко невеста: главные новости аниме за неделю фотографии
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