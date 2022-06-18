Итан Хоук расследует неоднозначное дело в мини-сериале «Белые»

Итан Хоук исполнит главную роль в мини-сериале «Белые» (The Whites) для телеканала Showtime. За сценарий отвечает Джез Баттеруорт, работавший над байопиком «Ford против Ferrari», сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В центре истории — детектив Билли Грэйвс, который в 1990-е случайно застрелил 10-летнего мальчика при исполнении, из-за чего провел годы на тупиковых должностях. Сейчас ему немного за сорок и он служит в команде Манхэттенского Ночного Дозора, расследующей все уголовные дела от Уолл-Стрит до Гарлема. Работа Грэйвса в основном рутинная, но однажды одно из преступлений выходит за рамки его обычной практики, заставляя вспомнить темное прошлое.
Сценарий криминальной драмы основан на одноименном романе американского писателя Ричарда Прайса, который был опубликован в 2015 году под псевдонимом Гарри Брандт. Прайс известен по произведениям «Странники», «Толкачи» и «Пышная жизнь».
обсуждение >>