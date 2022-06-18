Николь Кидман возглавит актерский состав хичкоковского триллера «Холланд, Мичиган»

Николь Кидман
возглавит актерский состав триллера «Холланд, Мичиган
» — второй режиссерской работы Мими Кейв
, которая дебютировала в этом году с боди-хоррором «Свежатинка
», сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Действие проекта в стиле Хичкока
развернется в городке на Среднем Западе, обитатели которого хранят немало секретов. Кидман не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве продюсера.
Над сценарием «Холланд, Мичиган» работал Эндрю Содроски
(«Охота»). Скрипт попал в «Черный список лучших сценариев» за 2013 год.
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