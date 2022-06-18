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Николь Кидман возглавит актерский состав хичкоковского триллера «Холланд, Мичиган»

18 июня
2022 год

Новости кино >>
18 июня 2022
Николь Кидман возглавит актерский состав триллера «Холланд, Мичиган» — второй режиссерской работы Мими Кейв, которая дебютировала в этом году с боди-хоррором «Свежатинка», сообщает Deadline.

Николь Кидман возглавит актерский состав хичкоковского триллера «Холланд, Мичиган»
фото: Getty Images

Действие проекта в стиле Хичкока развернется в городке на Среднем Западе, обитатели которого хранят немало секретов. Кидман не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве продюсера.

Над сценарием «Холланд, Мичиган» работал Эндрю Содроски («Охота»). Скрипт попал в «Черный список лучших сценариев» за 2013 год.
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