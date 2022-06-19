Павел Трубинер и Кристина Бабушкина сыграли в новом сериале по книге Татьяны Устиновой

Заканчиваются съемки новых экранизаций по произведениям Татьяны Устиновой и Виктории Платовой. Их премьера состоится на «ТВ Центре» в осеннем телесезоне, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Приключения Мани Поливановой и Алекса Шан-Гирея продолжатся в четырехсерийном детективе Петра Амелина «Судьба по книге перемен», основанном на одноименной книге Татьяны Устиновой, опубликованной в декабре прошлого года. Предыдущие экранизации серии «Писательница Маня Поливанова» – «Неразрезанные страницы», «Один день, одна ночь» и «С небес на землю» — были показаны на ТВЦ в 2015 году. Павел Трубинер и Кристина Бабушкина вернулись к своим ролям. По словам писательницы, адаптации, снятые Петром, – одни из ее самых любимых. Съемки, по традиции, проходили в Санкт-Петербурге. На экраны «Судьба по книге перемен» планируется к выходу в ноябре.
Изначально продолжения серии про Маню и Алекса не планировалось. Но Устинова так соскучилась по Мане, что решила его написать. А актеры с большой радостью согласились принять участие в съемках. По словам Трубинера, они с Кристиной все эти годы не виделись, а потому были счастливы увидеть друг друга на съемочной площадке. «Мы очень тепло вспоминали предыдущие съемки. Я был рад увидеть всю съемочную группу, и, конечно, Петра Амелина. Пётр — замечательный человек, потрясающий режиссер, великолепнейший сценарист и большой профессионал своего дела. Я очень люблю с ним работать и, надеюсь, это взаимно», — говорит актер.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
В октябре выйдут премьеры трех экранизаций произведений Виктории Платовой – «Забытый ангел», «Репейник» и «Танго для одной». Все сценарии писательница написала сама. Съемки двух последних проходят в Минске. В «Репейнике» одну из ключевых ролей исполняет Дмитрий Исаев, а в «Танго для одной» играют Дарья Пармененкова и Кирилл Запорожский. Работу над «Забытым ангелом» на днях завершили в белорусской столице. Главные роли сыграли Вероника Пляшкевич и Дмитрий Пчела. По сюжету главная героиня Ольга, проиграв в судах богатому мужу право видеться с дочерью и воспитывать ее, похищает девочку и прячется с ней в провинции. Но незнакомое место оказывается удивительным образом связанным с прошлым Ольги и хранит страшные тайны, о которых она даже не подозревала. Ей придется разобраться не только со старыми убийствами, но и доказать свою непричастность к новым.
«Ольга привлекла меня тем, что в подобных критических ситуациях человек сам не подозревает, на что он способен, и откуда то берутся те самые волшебные силы, чтобы противостоять злу и сражаться с ним всеми возможными способами. И Ольга как раз из числа таких женщин. Она, не задумываясь, делает какие-то совершенно безумные поступки, не прогнозируя последствия. Она сражается за свою дочь нестандартными способами. И она сделает все, чтобы ее дочь была с ней, была счастлива, — рассказала актриса, после чего добавила, что с Дмитрий, с которым они снимались вместе впервые, прекрасный партнер, внимательный и талантливый. — Мне было очень комфортно с ним и весело. А юмор на площадке и радостная атмосфера очень важны, чтобы результат был хороший».
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