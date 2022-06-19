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Исполнилось 90 лет со дня рождения Пьер Анжели

19 июня
2022 год

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19 июня 2022

Сегодня, 19 июня, исполняется 90 лет со дня рождения сестры-близнеца Марисы Паван, кинозвезды 1950-х годов, популярной итальянской и американской актрисы Пьер Анжели.

Анна Мария Пьеранджели родилась 19 июня 1932 года в Кальяри на итальянском острове Сардиния. Дебют в кино состоялся в 1948-м, а уже через три года начинающая актриса получила премию «Серебряная лента» и «Золотой глобус» за главную роль Терезы Руссо в фильме Фреда Циннемана «Тереза». В 1954-м Пьер пригласили сниматься в Голливуд. Встречалась с Кирком Дугласом, а затем стала девушкой Джеймса Дина. Под давлением матери вышла замуж за актера Вика Дамона, брак продлился всего четыре года. Была замужем за композитором Армандо Тровайоли.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Пьер Анжели
фото: fruugo.lu

За свою жизнь успела сыграть 34 роли. Снималась у таких признанных режиссеров, как Витторио Де Сика («Завтра будет слишком поздно»), Винсенте МиннеллиТри истории любви»), Ричард Брукс («Лёгкое прикосновение», «Пламя и плоть»), Роберт УайзКто-то там наверху любит меня»), Роберт ОлдричСодом и Гоморра») и Андре ЮнебелльБангкок дает согласие агенту OSS 117»). Запомнилась образами, созданными в картинах «Мадемуазель Нитуш», «Серебряная чаша», «Битва за выступ», «Сомбреро» и «Порт Африка». В 1960-е вернулась в Европу, жила в Великобритании. В последние годы жизни работала как в Европе, так и в Голливуде, однако фильмы с ее участием уже не пользовались большой популярностью. Последнюю роль сыграла в фантастическом хорроре «Человек-осьминог», вышедшем в 1971-м.

Фрэнсис Форд Коппола вспомнил о забытой звезде прошлого, когда готовился к съемкам «Крёстного отца», и предложил ей роль. Однако появлению Пьер Анжели в культовой гангстерской саге не суждено было сбыться — 10 сентября 1971-го в Беверли-Хиллз 39-летнюю актрису нашли мертвой от передозировки барбитуратов. Ее похоронили во французском городке Рюэй-Мальмезон.
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Бангкок дает согласие агенту OSS 117Битва за выступКрёстный отецКто-то там наверху любит меняМадемуазель НитушСеребряная чашаСодом и ГоморраТри истории любви

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