Исполнилось 90 лет со дня рождения Пьер Анжели

Сегодня, 19 июня, исполняется 90 лет со дня рождения сестры-близнеца Марисы Паван, кинозвезды 1950-х годов, популярной итальянской и американской актрисы Пьер Анжели
.
Анна Мария Пьеранджели
родилась 19 июня 1932 года в Кальяри на итальянском острове Сардиния. Дебют в кино состоялся в 1948-м, а уже через три года начинающая актриса получила премию «Серебряная лента» и «Золотой глобус» за главную роль Терезы Руссо в фильме Фреда Циннемана
«Тереза». В 1954-м Пьер пригласили сниматься в Голливуд. Встречалась с Кирком Дугласом
, а затем стала девушкой Джеймса Дина
. Под давлением матери вышла замуж за актера Вика Дамона
, брак продлился всего четыре года. Была замужем за композитором Армандо Тровайоли
.
За свою жизнь успела сыграть 34 роли. Снималась у таких признанных режиссеров, как Витторио Де Сика
(«Завтра будет слишком поздно»), Винсенте Миннелли
(«Три истории любви
»), Ричард Брукс
(«Лёгкое прикосновение», «Пламя и плоть»), Роберт Уайз
(«Кто-то там наверху любит меня
»), Роберт Олдрич
(«Содом и Гоморра
») и Андре Юнебелль
(«Бангкок дает согласие агенту OSS 117
»). Запомнилась образами, созданными в картинах «Мадемуазель Нитуш
», «Серебряная чаша
», «Битва за выступ
», «Сомбреро» и «Порт Африка». В 1960-е вернулась в Европу, жила в Великобритании. В последние годы жизни работала как в Европе, так и в Голливуде, однако фильмы с ее участием уже не пользовались большой популярностью. Последнюю роль сыграла в фантастическом хорроре «Человек-осьминог», вышедшем в 1971-м.
Фрэнсис Форд Коппола
вспомнил о забытой звезде прошлого, когда готовился к съемкам «Крёстного отца
», и предложил ей роль. Однако появлению Пьер Анжели в культовой гангстерской саге не суждено было сбыться — 10 сентября 1971-го в Беверли-Хиллз 39-летнюю актрису нашли мертвой от передозировки барбитуратов. Ее похоронили во французском городке Рюэй-Мальмезон.
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