«Хитрости» получат третий сезон

Комедия «Хитрости
» с Джин Смарт
и Ханной Эйнбиндер
продлена стриминговым сервисом HBO Max на третий сезон, сообщает Variety.
Шоу рассказывает про легенду стендапа и звезду Лас-Вегаса Дебору Вэнс (Смарт), вынужденную как-то освежить свою программу, чтобы удержать интерес зрителей. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву (Эйнбиндер).
Шоураннерами третьего сезона сериала, стартовавшего в 2021 году, вновь выступят его авторы Люсия Аньелло, Пол Даунс и Джен Статски.
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