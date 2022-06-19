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«Хитрости» получат третий сезон

19 июня
2022 год

Новости кино >>
19 июня 2022

Комедия «Хитрости» с Джин Смарт и Ханной Эйнбиндер продлена стриминговым сервисом HBO Max на третий сезон, сообщает Variety.

«Хитрости» получат третий сезон
фото: imdb.com

Шоу рассказывает про легенду стендапа и звезду Лас-Вегаса Дебору Вэнс (Смарт), вынужденную как-то освежить свою программу, чтобы удержать интерес зрителей. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву (Эйнбиндер).

Шоураннерами третьего сезона сериала, стартовавшего в 2021 году, вновь выступят его авторы Люсия Аньелло, Пол Даунс и Джен Статски.
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