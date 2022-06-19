Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Бесславные ублюдки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мишель Хазанавичус подался в анимацию

19 июня
2022 год

Новости кино >>
19 июня 2022

Создатель «Артиста» Мишель Хазанавичус дебютирует в анимации. Согласно Variety, основой для мультфильма «Самый дорогой товар» (The Most Precious of Cargos), анонсированного режиссером на международном фестивале в Аннеси, послужит одноименная книга французского писателя Жан-Клода Грюмбера.


В качестве рассказчика в картиной был задействован Жан-Луи Трентиньян — это последняя работа мастера. В мультфильме также можно будет услышать голоса Жерара Депардье, Доминик Блан и Дени Подалидеса. Музыку пишет композитор Александр Деспла.

Зрителей ожидает рассказ о дровосеке и его жене, обитающих в польском лесу в эпоху Второй мировой. У них нет детей. Однажды, собирая еду, женщин увидела, как из товарного поезда выбросили сверток. Внутри оказалась маленькая девочка, от которой отец-еврей решил избавиться из-за того, что у жены больше нет молока, чтобы кормить двух близнецов. Жена дровосека решает сохранить драгоценный груз и вырастить ребенка как своего вопреки воле мужа. Позднее обоим становится известно, что поезд следовал в концлагерь Аушвиц.

Читать рецензию «Артист»: Кино говорит

Вдохновением Хазанавичусу послужили классическая диснеевская анимация и картины российских и японских художников начала XX века. «Самый дорогой товар» выйдет в 2024 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
персоны
Доминик БланЖерар ДепардьеАлександр ДесплаДени ПодалидесЖан-Луи ТрентиньянМишель Хазанавичус
фильмы
Артист

анонс

Деконструкция «Бесславные ублюдки»

День рождения >>

Ольга Виниченко
Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пьер Анжели
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Чарльз Коберн
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Мамочки
драма, комедия, мелодрама
Чехия, 2021
Род мужской
психологический хоррор
Великобритания, 2022
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 1
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Vнук
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен