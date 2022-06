Мишель Хазанавичус подался в анимацию

Читать рецензию «Артист»: Кино говорит

Создатель « Артиста Мишель Хазанавичус дебютирует в анимации. Согласно Variety , основой для мультфильма «Самый дорогой товар» (The Most Precious of Cargos), анонсированного режиссером на международном фестивале в Аннеси, послужит одноименная книга французского писателя Жан-Клода Грюмбера.В качестве рассказчика в картиной был задействован Жан-Луи Трентиньян — это последняя работа мастера. В мультфильме также можно будет услышать голоса Жерара Депардье Дени Подалидеса . Музыку пишет композитор Александр Деспла Зрителей ожидает рассказ о дровосеке и его жене, обитающих в польском лесу в эпоху Второй мировой. У них нет детей. Однажды, собирая еду, женщин увидела, как из товарного поезда выбросили сверток. Внутри оказалась маленькая девочка, от которой отец-еврей решил избавиться из-за того, что у жены больше нет молока, чтобы кормить двух близнецов. Жена дровосека решает сохранить драгоценный груз и вырастить ребенка как своего вопреки воле мужа. Позднее обоим становится известно, что поезд следовал в концлагерь Аушвиц.Вдохновением Хазанавичусу послужили классическая диснеевская анимация и картины российских и японских художников начала XX века. «Самый дорогой товар» выйдет в 2024 году.