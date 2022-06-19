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Сериал «Сквозь снег» финализирует после четвертого сезона

19 июня
2022 год

Новости кино >>
19 июня 2022
Телеканал TNT закроет антиутопию «Сквозь снег» после четвертого сезона, уверяет Deadline.

Сериал «Сквозь снег» финализирует после четвертого сезона

Сюжет сериала основан на популярном фильме Пон Джун Хо, вышедшем в 2013 году. Ключевые роли закреплены за Дженнифер Коннелли, Давидом Диггсом и Шоном Бином. О продлении шоу на четвертый сезон стало известно в августе 2021-го.

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. По сюжету мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте.
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