Труд айдола кормит, а лень портит: трейлер нового аниме о певцах и призраках

Studio Gokumi
(«Герой Юки Юна
», «Тотальный гарем
») выложила в сеть второй трейлер мистической музыкальной комедии «Богиня айдола-мерзавца
».
Юя Ниёдо обладает всеми внешними данными, необходимыми для айдола, — этого оказалось достаточно, чтобы стать частью поп-дуэта ZINGS. Однако пока его партнер выкладывается на 110%, Юя бьет баклуши на репетициях, выдает неуклюжие па на сцене, а с поклонниками разговаривает исключительно враждебно. Неизвестно, сколь долго все это продолжалось, если бы после одного из концертов наш ленивый айдол не встретил за кулисами Асахи Могами. У девушки потрясающий голос, она танцовщица от бога и ради выступлений готова на все. Проблема в том, что Асами — призрак: год назад карьера яркой звездочки на поп-небосводе трагически прервалась. Встреча самого ленивого исполнителя Японии и талантливой, но бестелесной певицы может подарить второй шанс как Асахи, так и Юе.
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«Красавица и дракон» — еще одно аниме о музыке и превратностях судьбы
За сериал отвечает Дайки Фукуока
, ранее режиссировавший «Хвост Феи
», «Радиан
» и «Данганронпу 3: Конец школы надежды
» (оба кура
), а также отдельные эпизоды «Айкацу!
» и «Гангста
». Лентяй Юя Ниёдо заговорит голосом Фумии Имаи
(басист Хираги Касима из «Дарованного
»), проактивного напарника Кадзуки Ёсино озвучит Сюн Хориэ
(Аста из «Черного клевера
»), а Нао Тояма
(Нагиса Сиота из «Класса убийц
») вдохнет жизнь в призрачную Асахи Могами.
Премьера состоится ровно через месяц — 2 июля 2022 года (а вот оперативно читать о новостях аниме в нашем специальном телеграм-канале можно уже сейчас)
.
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