Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Труд айдола кормит, а лень портит: трейлер нового аниме о певцах и призраках

2 июня
2022 год

Новости кино >>
2 июня 2022
Studio GokumiГерой Юки Юна», «Тотальный гарем») выложила в сеть второй трейлер мистической музыкальной комедии «Богиня айдола-мерзавца».



Юя Ниёдо обладает всеми внешними данными, необходимыми для айдола, — этого оказалось достаточно, чтобы стать частью поп-дуэта ZINGS. Однако пока его партнер выкладывается на 110%, Юя бьет баклуши на репетициях, выдает неуклюжие па на сцене, а с поклонниками разговаривает исключительно враждебно. Неизвестно, сколь долго все это продолжалось, если бы после одного из концертов наш ленивый айдол не встретил за кулисами Асахи Могами. У девушки потрясающий голос, она танцовщица от бога и ради выступлений готова на все. Проблема в том, что Асами — призрак: год назад карьера яркой звездочки на поп-небосводе трагически прервалась. Встреча самого ленивого исполнителя Японии и талантливой, но бестелесной певицы может подарить второй шанс как Асахи, так и Юе.

Читать «Красавица и дракон» — еще одно аниме о музыке и превратностях судьбы

За сериал отвечает Дайки Фукуока, ранее режиссировавший «Хвост Феи», «Радиан» и «Данганронпу 3: Конец школы надежды» (оба кура), а также отдельные эпизоды «Айкацу!» и «Гангста». Лентяй Юя Ниёдо заговорит голосом Фумии Имаи (басист Хираги Касима из «Дарованного»), проактивного напарника Кадзуки Ёсино озвучит Сюн Хориэ (Аста из «Черного клевера»), а Нао Тояма (Нагиса Сиота из «Класса убийц») вдохнет жизнь в призрачную Асахи Могами.



Премьера состоится ровно через месяц — 2 июля 2022 года (а вот оперативно читать о новостях аниме в нашем специальном телеграм-канале можно уже сейчас).
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   2.06.2022 - 13:07
певцы и призраки - звучит мрачновато немного. но вообще воображению создателей нет предела)) интересно, как призрак будет выглядеть)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Studio GokumiАнимацияаниме
фильмы
Айкацу!Герой Юки ЮнаДанганронпа 3: Конец школы надежды — БудущееДанганронпа 3: Конец школы надежды — НадеждаКласс убийцСказка о хвосте феиТотальный гаремЧёрный клевер

фотографии >>
Труд айдола кормит, а лень портит: трейлер нового аниме о певцах и призраках фотографии
Труд айдола кормит, а лень портит: трейлер нового аниме о певцах и призраках фотографии
Труд айдола кормит, а лень портит: трейлер нового аниме о певцах и призраках фотографии
Труд айдола кормит, а лень портит: трейлер нового аниме о певцах и призраках фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Войтков
31 мая трагически погиб актёр, каскадёр Алексей Войтков.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Борис Толмазов
Станислав Чекан
Морена Баккарин
Салли Келлерман
Стэйси Кич
Закари Куинто
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Манюня
комедия, приключения, экранизация
Армения, Россия, 2021
Хиросима - любовь моя
военный фильм, драма, мелодрама
Франция, Япония, 1958
Волк
психологический триллер, драма
Ирландия, Польша, Великобритания, 2021
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
США, 2022
Джулур: мас-рестлинг
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Модель
драма, триллер
Россия, 2022
Рэпер
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Своя война. Шторм в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram