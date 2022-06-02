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«Детективное агентство Мухича» откроется 20 июня на ТНТ

2 июня
2022 год

Новости кино >>
2 июня 2022
Премьера комедийного сериала «Детективное агентство Мухича» с Романом Поповым и Софьей Каштановой в главных ролях состоится 20 июня на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

«Детективное агентство Мухича» откроется 20 июня на ТНТ
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету Мухич спалил огнемётом особняк олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией шедевров изобразительного искусства. Общая сумма ущерба составила больше 50 миллиардов рублей, а Мухича уволили из полиции. Однако ему повезло найти внушительную сумму денег, на которую он запускает детективное агентство своей мечты, где секретаршей будет работать Кристина, а заказчиками станут элитные клиенты.

«Тандем Мухича и Кристины был одним из комедийных центров "Полицейского с Рублевки", и давно напрашивался отдельный сериал, в котором мы бы проводили с ними намного больше времени. Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции». Самое обычное дело Мухич начнет раскрывать так, что мало не покажется. Казалось бы, простые дела расследуются клинически дебильными способами. Здесь квинтэссенция Мухича», — отметил Илья Куликов, выступивший сценаристом проекта.
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№ 2
lenovika   2.06.2022 - 13:58
Действительно, эта премьера слишком тесно переплетается с "Полицейским с Рублёвки", чтобы быть самостоятельным сериалом. Возможно, сюжет сможет чем-то удивить, посмотрим... читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   2.06.2022 - 13:06
ну не знаю, создается ощущение все-таки не отдельного сериала, а какого-то недалекого продолжения полицеского с рублевки читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Софья КаштановаИлья КуликовРоман Попов
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