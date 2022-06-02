«Детективное агентство Мухича» откроется 20 июня на ТНТ

По сюжету Мухич спалил огнемётом особняк олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией шедевров изобразительного искусства. Общая сумма ущерба составила больше 50 миллиардов рублей, а Мухича уволили из полиции. Однако ему повезло найти внушительную сумму денег, на которую он запускает детективное агентство своей мечты, где секретаршей будет работать Кристина, а заказчиками станут элитные клиенты.
«Тандем Мухича и Кристины был одним из комедийных центров "Полицейского с Рублевки", и давно напрашивался отдельный сериал, в котором мы бы проводили с ними намного больше времени. Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции». Самое обычное дело Мухич начнет раскрывать так, что мало не покажется. Казалось бы, простые дела расследуются клинически дебильными способами. Здесь квинтэссенция Мухича», — отметил Илья Куликов, выступивший сценаристом проекта.
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