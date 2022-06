фото: deadline.com

Звезда « Вестсайдской истории Рэйчел Зеглер исполнит главную женскую роль в приквеле « Голодных игр » под названием «» (The Ballad of Songbirds and Snakes), сообщает Deadline По сюжету молодой Кориолан Сноу, который позднее станет главой государства Панем, попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора Люси Грей Бэрд (Зеглер) из бедного 12 дистрикта. Во время церемонии жатвы девушка начинает петь, чем привлекает внимание всего государства, и Сноу рассчитывает, что это сыграет им на руку.Как стало известно ранее, образ Кориолана Сноу воплотит Том Блит (« Билли Кид »). В оригинальной трилогии роль главы Панема сыграл Дональд Сазерленд В основу сценария легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Режиссерское кресло занял Фрэнсис Лоуренс , поставивший последние три части «Голодных игр».Премьера «Баллады о певчих птицах и змеях» намечена на 17 ноября 2023 года.