Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Шпионский сериал «Медленные лошади» продлен на третий и четвертый сезоны

2 июня
2022 год

Новости кино >>
2 июня 2022
Стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал «Медленные лошади» на третий и четвертый сезоны еще до премьеры второго, сообщает The Hollywood Reporter.

Шпионский сериал «Медленные лошади» продлен на третий и четвертый сезоны
фото: К/ф «Медленные лошади»

По сюжету молодого агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) из-за провальной миссии отправляют в наименее престижное подразделение, где под руководством ворчливого босса (Гэри Олдман) служат такие же горе-шпионы. На долю изгоев МИ6 выпадают самые мелкие и скучные задания, но однажды они начинают самостоятельное расследования преступления, за ходом которого следит вся страна.

Читать Шпион вышел вон: Рецензия на сериал «Медленные лошади»

В кадре компанию Олдману и Лаудену составили Кристин Скотт Томас, Оливия Кук и Джонатан Прайс. Сценарий ироничного шпионского триллера основан на романах британского писателя Мика Херрона. Второй и последующий сезоны будут основаны на книгах «Мертвые львы», «Настоящие тигры» и «Улица призраков» соответственно.

Премьера второго сезона «Медленных лошадей» ожидается в конце этого года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
lenovika   2.06.2022 - 20:18
Описание сериала слишком поверхностное, чтобы делать выводы о том, будет ли он интересным. Но, актерский состав довольно неплохой, думаю, эти оба сезона не должны разочаровать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Медленные лошади»: Шпион вышел вон
Поиск по меткам
Apple
персоны
Оливия КукДжек ЛауденГэри ОлдманДжонатан ПрайсКристин Скотт Томас
фильмы
Медленные лошади

анонс

Скорбим

Алексей Войтков
31 мая трагически погиб актёр, каскадёр Алексей Войтков.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Борис Толмазов
Станислав Чекан
Морена Баккарин
Салли Келлерман
Стэйси Кич
Закари Куинто
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Манюня
комедия, приключения, экранизация
Армения, Россия, 2021
Хиросима - любовь моя
военный фильм, драма, мелодрама
Франция, Япония, 1958
Волк
психологический триллер, драма
Ирландия, Польша, Великобритания, 2021
Модель
драма, триллер
Россия, 2022
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
США, 2022
Джулур: мас-рестлинг
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Своя война. Шторм в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Рэпер
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен