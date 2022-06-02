Шпионский сериал «Медленные лошади» продлен на третий и четвертый сезоны

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Ранее к проекту присоединились Пит Дэвидсон и Франц Роговски

Орландо Блум снимется в комедии от режиссера «Короля Англии»

Это звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер

Найдена актриса на главную роль в приквеле «Голодных игр»

2 июня

«Детективное агентство Мухича» откроется 20 июня на ТНТ

Главные роли в спин-оффе «Полицейского с Рублевки» исполнили Роман Попов и София Каштанова