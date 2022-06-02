Шпионский сериал «Медленные лошади» продлен на третий и четвертый сезоны

По сюжету молодого агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) из-за провальной миссии отправляют в наименее престижное подразделение, где под руководством ворчливого босса (Гэри Олдман) служат такие же горе-шпионы. На долю изгоев МИ6 выпадают самые мелкие и скучные задания, но однажды они начинают самостоятельное расследования преступления, за ходом которого следит вся страна.
В кадре компанию Олдману и Лаудену составили Кристин Скотт Томас, Оливия Кук и Джонатан Прайс. Сценарий ироничного шпионского триллера основан на романах британского писателя Мика Херрона. Второй и последующий сезоны будут основаны на книгах «Мертвые львы», «Настоящие тигры» и «Улица призраков» соответственно.
Премьера второго сезона «Медленных лошадей» ожидается в конце этого года.
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