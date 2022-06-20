Джону Гудману исполнилось 70 лет

Сегодня, 20 июня, исполнилось 70 лет любимцу братьев Коэн, популярному американскому актеру и продюсеру Джону Гудману
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Джон Стивен Гудман
родился 20 июня 1952 года в Нижнем Эффтоне, недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури, в семье почтового служащего. Когда будущему мастеру было два, отец скончался от сердечного приступа, и матери Вирджинии пришлось воспитывать в одиночку трех детей, включая младшую сестру Бетти и старшего брата Лесли. Джон увлекся театром еще в школе — театральный дебют состоялся в 1968-м. Спустя два года поступил в местный колледж, откуда потом перевелся в Юго-Западный университет штата Миссури. В 1975-м окончил колледж со степенью по актерскому мастерству и переехал в Нью-Йорк. В начале карьеры участвовал в детских театральных постановках и работал поваром в театре. В 1978-м дебютировал в бродвейском спектакле «Сон в летнюю ночь», после чего стал часто появляться в мюзиклах. Сначала это были роли второго плана, а затем и главные. Критики отметили его дарование в пьесах «Теряя концы» и «Большая река».
В 1983-м дебютировал одновременно в кино и на телевидении. На «голубом» экране он появился в сериале «Шерифы
» и лентах «Опаленный яростью» и «Стальное сердце», а на большом — в фильмах «Бегство Эдди Мэйкона» и «Школа выживания». В 1987-м впервые снялся у Джоэла
и Итана Коэна
в комедии «Воспитание Аризоны
». Впоследствии братья неоднократно приглашали актера в свои картины («Бартон Финк
», «Зицпредседатель
», «Большой Лебовский
», «О, где же ты брат?
», «Внутри Льюина Дэвиса
»).
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«Большой Лебовский»
На счету Гудмана более 160 ролей. Зрители запомнили его по образам, созданным им в таких фильмах и сериалах, как «Возлюбленные Марии
», «Большой кайф
», «Розанна
», «Всегда
», «Море любви
», «Боязнь пауков
», «Король Ральф
», «Утренник
», «Уроки любви
», «Флинтстоуны
», «Эван Всемогущий
», «Шопоголик
», «Артист
», «Операция "Арго"
», «Экипаж
», «Мальчишник: Часть III
», «Трамбо
», «Кловерфилд, 10
», «Взрывная блондинка
» и «Конг: Остров черепа
». Озвучил персонажей мультфильмов «Оленёнок Рудольф
», «Симпсоны
», «Похождения императора
», «Корпорация монстров
», «Университет монстров
», «Монстры за работой
», «Тачки
», «Би Муви: Медовый заговор
», «Принцесса и лягушка
», «Паранорман или Как приручить зомби
», «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры», фильмов «Трансформеры: Эпоха истребления
», «Валериан и город тысячи планет
» и игр Pyst, Rage, Mike's Monstrous Adventure, Monsters, Inc. Scream Arena, Bee Movie Game, Cars Mater-National, Cars Race-O-Rama и Lego The Incredibles.
Обладатель 32 престижных наград, среди которых «Золотой глобус», «Эмми», приз фестиваля в Палм-Спрингс, премия Гильдии актеров и звезда на Аллее славы.
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