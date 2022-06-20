Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джону Гудману исполнилось 70 лет

20 июня
2022 год

Новости кино >>
20 июня 2022
Сегодня, 20 июня, исполнилось 70 лет любимцу братьев Коэн, популярному американскому актеру и продюсеру Джону Гудману.

Джону Гудману исполнилось 70 лет
фото: tcm.com

Джон Стивен Гудман родился 20 июня 1952 года в Нижнем Эффтоне, недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури, в семье почтового служащего. Когда будущему мастеру было два, отец скончался от сердечного приступа, и матери Вирджинии пришлось воспитывать в одиночку трех детей, включая младшую сестру Бетти и старшего брата Лесли. Джон увлекся театром еще в школе — театральный дебют состоялся в 1968-м. Спустя два года поступил в местный колледж, откуда потом перевелся в Юго-Западный университет штата Миссури. В 1975-м окончил колледж со степенью по актерскому мастерству и переехал в Нью-Йорк. В начале карьеры участвовал в детских театральных постановках и работал поваром в театре. В 1978-м дебютировал в бродвейском спектакле «Сон в летнюю ночь», после чего стал часто появляться в мюзиклах. Сначала это были роли второго плана, а затем и главные. Критики отметили его дарование в пьесах «Теряя концы» и «Большая река».

В 1983-м дебютировал одновременно в кино и на телевидении. На «голубом» экране он появился в сериале «Шерифы» и лентах «Опаленный яростью» и «Стальное сердце», а на большом — в фильмах «Бегство Эдди Мэйкона» и «Школа выживания». В 1987-м впервые снялся у Джоэла и Итана Коэна в комедии «Воспитание Аризоны». Впоследствии братья неоднократно приглашали актера в свои картины («Бартон Финк», «Зицпредседатель», «Большой Лебовский», «О, где же ты брат?», «Внутри Льюина Дэвиса»).

Читать рецензию «Большой Лебовский»

На счету Гудмана более 160 ролей. Зрители запомнили его по образам, созданным им в таких фильмах и сериалах, как «Возлюбленные Марии», «Большой кайф», «Розанна», «Всегда», «Море любви», «Боязнь пауков», «Король Ральф», «Утренник», «Уроки любви», «Флинтстоуны», «Эван Всемогущий», «Шопоголик», «Артист», «Операция "Арго"», «Экипаж», «Мальчишник: Часть III», «Трамбо», «Кловерфилд, 10», «Взрывная блондинка» и «Конг: Остров черепа». Озвучил персонажей мультфильмов «Оленёнок Рудольф», «Симпсоны», «Похождения императора», «Корпорация монстров», «Университет монстров», «Монстры за работой», «Тачки», «Би Муви: Медовый заговор», «Принцесса и лягушка», «Паранорман или Как приручить зомби», «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры», фильмов «Трансформеры: Эпоха истребления», «Валериан и город тысячи планет» и игр Pyst, Rage, Mike's Monstrous Adventure, Monsters, Inc. Scream Arena, Bee Movie Game, Cars Mater-National, Cars Race-O-Rama и Lego The Incredibles.

Обладатель 32 престижных наград, среди которых «Золотой глобус», «Эмми», приз фестиваля в Палм-Спрингс, премия Гильдии актеров и звезда на Аллее славы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На Аллее славы Голливуда появилась звезда Джона Гудмана
Мальчишник для Гудмана
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Джон ГудманДжоэл КоэнИтан Коэн
фильмы
АртистБартон ФинкБи Муви: Медовый заговорБольшой кайфБольшой ЛебовскийБоязнь пауковВалериан и город тысячи планетВзрывная блондинкаВнутри Льюина ДэвисаВозлюбленные МарииВоспитание АризоныВсегдаЗицпредседательКловерфилд, 10Конг: Остров черепаКороль РальфКорпорация монстровМальчишник: Часть IIIМонстры за работойМоре любвиО, где же ты, брат?Оленёнок РудольфОперация "Арго"Паранорман или Как приручить зомбиПохождения императораПринцесса и лягушкаРозаннаСимпсоныТачкиТрамбоТрансформеры: Эпоха истребленияУниверситет монстровУроки любвиУтренникФлинтстоуныШерифыШопоголикЭван ВсемогущийЭкипаж

фотографии >>
Джону Гудману исполнилось 70 лет фотографии
«Море любви»
«Большой Лебовский»
Джону Гудману исполнилось 70 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Алёна Кузнецова
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Йозеф Кемр
Николь Кидман
Дорота Коляк
Оди Мерфи
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Мамочки
драма, комедия, мелодрама
Чехия, 2021
Род мужской
психологический хоррор
Великобритания, 2022
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 1
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Vнук
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram