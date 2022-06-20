Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать»

Зрителям вновь поведают о майоре полиции Олеге Ширяеве (Шведов) и гениальном профессоре математики Дмитрии Карловиче Штоппеле (Трибунцев), уникальные знания и формулы которого помогают сыщикам Северной столицы выходить на след самых опасных преступников. Уравнение Навье-Стокса, формула Байеса, уравнение Дрейка; оказывается, что методы математического моделирования, основы теории вероятности и даже способ вычисления количества внеземных цивилизаций, теоретически доступных для контакта с человеком, могут быть применимы и в криминалистике.
В продолжении сотрудничество Ширяева и Штоппеля под угрозой. Дочь профессора Катя, «несчастный одинокий ребенок, который не понимает, что такое хорошо и что такое плохо», совершает коварную диверсию, чтобы расстроить свадьбу майора с его девушкой Леной. И в личной жизни самого Штоппеля грядут крутые перемены: у него намечается роман с взбалмошной журналисткой криминальных новостей Бэллой Воробейчик. Гения тянет к этой неординарной женщине, хотя это противоречит его науке психоматематике и заставляет усомниться в собственных расчётах.
Первый сезон сериала вышел на Первом канале в 2017 году. Во втором, снятом уже по заказу ТВ-3, полностью сохранился актерский состав, к которому также добавился Кирилл Кяро в роли профессора психиатрии Егорова – его знания и профессиональный опыт тоже принесут пользу следственным органам. За постановку отвечает Владимир Щегольков, за визуальную составляющую — оператор Пётр Духовской, а за музыку — композитор Алексей Айги. Продолжение детектива будет в два раза длиннее и состоять из 16 серий. Съемки прошли в Москве и в Санкт-Петербурге — в кадре появятся набережные Фонтанки и Мойки, линии Васильевского острова и окрестности Казанского собора. Премьера состоится на ТВ-3.
обсуждение >>