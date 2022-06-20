Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Бесславные ублюдки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать»

20 июня
2022 год

Новости кино >>
20 июня 2022

В Москве завершились съемки второго сезона детектива «Что и требовалось доказать» с Денисом Шведовым и Тимофеем Трибунцевым, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Зрителям вновь поведают о майоре полиции Олеге Ширяеве (Шведов) и гениальном профессоре математики Дмитрии Карловиче Штоппеле (Трибунцев), уникальные знания и формулы которого помогают сыщикам Северной столицы выходить на след самых опасных преступников. Уравнение Навье-Стокса, формула Байеса, уравнение Дрейка; оказывается, что методы математического моделирования, основы теории вероятности и даже способ вычисления количества внеземных цивилизаций, теоретически доступных для контакта с человеком, могут быть применимы и в криминалистике.

В продолжении сотрудничество Ширяева и Штоппеля под угрозой. Дочь профессора Катя, «несчастный одинокий ребенок, который не понимает, что такое хорошо и что такое плохо», совершает коварную диверсию, чтобы расстроить свадьбу майора с его девушкой Леной. И в личной жизни самого Штоппеля грядут крутые перемены: у него намечается роман с взбалмошной журналисткой криминальных новостей Бэллой Воробейчик. Гения тянет к этой неординарной женщине, хотя это противоречит его науке психоматематике и заставляет усомниться в собственных расчётах.

Читать Лучшие российские сериалы 2017 года

Первый сезон сериала вышел на Первом канале в 2017 году. Во втором, снятом уже по заказу ТВ-3, полностью сохранился актерский состав, к которому также добавился Кирилл Кяро в роли профессора психиатрии Егорова – его знания и профессиональный опыт тоже принесут пользу следственным органам. За постановку отвечает Владимир Щегольков, за визуальную составляющую — оператор Пётр Духовской, а за музыку — композитор Алексей Айги. Продолжение детектива будет в два раза длиннее и состоять из 16 серий. Съемки прошли в Москве и в Санкт-Петербурге — в кадре появятся набережные Фонтанки и Мойки, линии Васильевского острова и окрестности Казанского собора. Премьера состоится на ТВ-3.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Алексей АйгиПетр ДуховскойКирилл КяроТимофей ТрибунцевДенис ШведовВладимир Щегольков
фильмы
Что и требовалось доказатьЧто и требовалось доказать-2

фотографии >>
Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать» фотографии
Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать» фотографии
Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать» фотографии
Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Бесславные ублюдки»

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Алёна Кузнецова
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Йозеф Кемр
Николь Кидман
Дорота Коляк
Оди Мерфи
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Мамочки
драма, комедия, мелодрама
Чехия, 2021
Род мужской
психологический хоррор
Великобритания, 2022
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 1
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Vнук
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен