Александра Бабаскина, Миша Мяло и Инга Оболдина снимаются в детском фильме «Чижик-Пыжик возвращается»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки детского фильма под рабочим названием «Чижик-Пыжик возвращается». Согласно пресс-службе Киностудии им. М. Горького, главные роли закреплены за детьми.
фото: пресс-служба Киностудии Горького
По словам генерального директора Киностудии им. М. Горького Юлианы Слащёвой, «это будет фильм для всей семьи. Но прежде всего для детей и о детях – настоящий детский детектив, причем динамичный и увлекательный. По сюжету, главные герои – пятиклассники Дана и Лёва отправляются искать украденный памятник Чижику-Пыжику. Их сыграют юные, но уже опытные и очень талантливые актеры. Небольшую роль также исполнит легендарная Светлана Немоляева. В фильме будет много достопримечательностей и интересных мест современного города. Так что, наблюдая за приключениями героев, зрители смогут почувствовать дух северной столицы».
По сюжету на День города в Санкт-Петербург приезжает пятый «Б». Занудный «ботаник» Лёва и блогерша Дана изгои в компании одноклассников. Зато эта парочка начинает сближаться между собой. Перед экскурсией дети отправляются на набережную Фонтанки к памятнику Чижику-Пыжику. Лёва уверен, что его заветное желание сбудется, если правильно бросить монетку. Но вместо того, они становятся свидетелями дерзкой кражи бронзовой птички. Тогда школьники решают отправиться на поиски грабителя – в одиночку, в незнакомом городе. Пока сломя голову их ищут учителя и родители, Лёва и Дана раскроют не одно преступление и сами окажутся в клетке. А в финале ребята столкнутся с самым хитрым и безжалостным бандитом Петербурга.
«У нас приключенческая детская картина, это всегда актуально. Дети есть всегда, они растут и взрослеют. И мне кажется, что они должны взрослеть с хорошим кино. Детского кино не было уже много лет – и у детей другой настрой, нет насмотренности, сейчас это "голливуд" или YouTube. На проекте был большой детский кастинг. Потом мы работали три месяца, дети приходили на репетиции. У нас сложились доверительные отношения, поэтому, думаю, на съемках всё будет просто. Все взрослые роли второго плана, но они очень значительные, характерные, яркие. Мы искали добрые лица, даже у отрицательных персонажей. Каждый герой – это событие», – рассказала режиссер картины Элина Суни.
«Я играю Лёву, он у нас "ботан", если честно. Учится в школе, очень любит читать, но у него развелись родители. Мальчик очень наивный, бросает монетки Чижику, потому что верит, что он исполнит его желание – чтобы родители снова были вместе. В первый съемочный день мы уже успели со всеми подружиться. Я чувствую облегчение и радость, потому что это также мой самый первый детский фильм, у меня главная роль, и здесь нормальный сюжет. Не вот эти вот все похищения детей или всякие хорроры, где тебе страшно и не разрешают его смотреть полностью», – говорит Миша Мяло.
Съемки пройдут с июня по август. В фильм войдут кадры с известными видами Санкт-Петербурга, включая Дворцовую площадь, Дворцовую набережную, Сенатскую площадь и набережную Фонтанки.
фото: пресс-служба Киностудии Горького
«Моя героиня, она такая боевая пацанка, манипулятор и детектив. Она может быть в подвале, на крыше – везде. В фильме украли памятник Чижику-Пыжику, и я с Лёвой ищу его по всему Санкт-Петербургу. Ну и потом мы его находим! Я была очень рада, когда разбили тарелку. Рада, что наконец начался этот проект, и мы будем работать с этой командой до августа. Что это именно детское кино, где все понятно, все быстро, все классно и все супер-просто», – отмечает Саша Бабаскина.
Сценарий написали Евгения Пьянова и Юлия Воронова. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Солодов и художник-постановщик Дмитрий Малич. Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Над картиной работает команда Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Прокат запланирован на 2023 год.
фото: пресс-служба Киностудии Горького
Сергей Мигицко считает, «что незаслуженно мало детского кино на наших экранах. Я в последний раз снимался в детском кино 46 лет тому назад. Это кино действительно адресовано детям. Но и родителям, которые иногда не знают, на что способны их мальчики и девочки. В первый съемочный день, невзирая на свой возраст и опыт, я волнуюсь. Мой герой человек сложной судьбы, и первая сцена показывает, что он написал книгу о Петербурге. Очень хороший сценарий и режиссер радеет, очень хорошая группа – оператор, продюсеры, даже костюмы и грим – мы все знакомы. Я люблю такой творческий процесс».
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