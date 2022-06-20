Николай Добрынин выступит «Против всех»

«Разрабатывая эту историю, я думал о прекрасных советских комедиях с характерными, выразительными персонажами. Где ты следишь не только за тем, что происходит, но и за тем – как. На кастинге мы искали таких актеров, чтобы герой, даже самый маленький, даже актер массовых сцен, был характерным, внешне выразительным, чтобы за ним было интересно следить и хохотать», – рассказал режиссер Михаил Соловьёв.
В основу сценария легла реальная история дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове. На принцип пошел и дед Захар (Добрынин) — единственный, кто отказался продавать земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили, еще и внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Добрынин признался, что перед стартом съемок очень волновался: «Я прочитал сценарий взахлеб от начала до конца, что бывает со мной нечасто. Это интереснейшая и актуальнейшая картина! Мой герой борется не только за дом, он борется за свою семью. Если, посмотрев сериал, зрители скажут: "Был бы у меня такой дед", значит, эта роль была не зря».
Лавыгин появится в образах братьев-близнецов. Пока один его герой, сын деда Захара Витек, сидит в тюрьме, второй – Герман – влюбляется в его жену (Урсуляк). «Мне предстоит сыграть две полноценные роли, так что и работать над образом будет ровно в два раза сложнее: фактически, нужно придумать грим, костюм, характерность сразу для двух персонажей», – комментирует актер.
По словам креативного продюсера сериала Алексея Татаренко, «"Против всех" – история о главном богатстве в жизни — о семье и отчем доме. У нашего героя отбирают не только право на частную собственность, но и счастливые воспоминания. Этого Захар допустить не может: если его дед дом не отдал, то и Захар не отступит».
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