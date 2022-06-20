Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николай Добрынин выступит «Против всех»

20 июня
2022 год

Новости кино >>
20 июня 2022
Начались съемки 13-серийной комедии Михаила Соловьёва «Против всех» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным и Александрой Урсуляк в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start, запустившего производство сериала совместно с СТС.

Николай Добрынин выступит «Против всех»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Разрабатывая эту историю, я думал о прекрасных советских комедиях с характерными, выразительными персонажами. Где ты следишь не только за тем, что происходит, но и за тем – как. На кастинге мы искали таких актеров, чтобы герой, даже самый маленький, даже актер массовых сцен, был характерным, внешне выразительным, чтобы за ним было интересно следить и хохотать», – рассказал режиссер Михаил Соловьёв.

В основу сценария легла реальная история дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове. На принцип пошел и дед Захар (Добрынин) — единственный, кто отказался продавать земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили, еще и внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.

Николай Добрынин выступит «Против всех»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Добрынин признался, что перед стартом съемок очень волновался: «Я прочитал сценарий взахлеб от начала до конца, что бывает со мной нечасто. Это интереснейшая и актуальнейшая картина! Мой герой борется не только за дом, он борется за свою семью. Если, посмотрев сериал, зрители скажут: "Был бы у меня такой дед", значит, эта роль была не зря».

Лавыгин появится в образах братьев-близнецов. Пока один его герой, сын деда Захара Витек, сидит в тюрьме, второй – Герман – влюбляется в его жену (Урсуляк). «Мне предстоит сыграть две полноценные роли, так что и работать над образом будет ровно в два раза сложнее: фактически, нужно придумать грим, костюм, характерность сразу для двух персонажей», – комментирует актер.

Николай Добрынин выступит «Против всех»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Компанию вышеназванным актерам составят Сергей Стёпин, Надежда Маркина, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и Ева Смирнова. Съемки пройдут в Москве и подмосковных Люберцах: двор одного из городских ЖК превратится в полноценную киноплощадку. Оператором выступает Полина Разина. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Start запланирована на конец года, затем его покажет СТС.

По словам креативного продюсера сериала Алексея Татаренко, «"Против всех" – история о главном богатстве в жизни — о семье и отчем доме. У нашего героя отбирают не только право на частную собственность, но и счастливые воспоминания. Этого Захар допустить не может: если его дед дом не отдал, то и Захар не отступит».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
_free_soul_   20.06.2022 - 14:27
Время никого не щадит( Как постарел...( Очень нравится Добрынин, он, на самом деле, гениальный актер. Больше всего понравился в роли "Саши Белого" в знаменитом сериале 90-х "Нина, расплата... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Любовь Аксёнова и Юрий Чурсин получили главные роли в экранизации романа Анны Богинской «Жить жизнь»
Феминистка Кристина Кучеренко перевоспитает токсичного «альфача» Антона Артемьева
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Николай ДобрынинТимофей ЕлецкийСергей ЛавыгинНадежда МаркинаПолина РазинаАлександра РебенокЕва СмирноваМихаил Соловьёв (II)Владимир СтержаковСергей СтёпинАлексей ТатаренкоАлександра УрсулякВасилина Юсковец
фильмы
Против всех

фотографии >>
Николай Добрынин выступит «Против всех» фотографии
Николай Добрынин выступит «Против всех» фотографии
Николай Добрынин выступит «Против всех» фотографии
Николай Добрынин выступит «Против всех» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Регимантас Адомайтис
20 июня ушёл из жизни актёр Регимантас Адомайтис.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Алёна Кузнецова
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Йозеф Кемр
Николь Кидман
Дорота Коляк
Оди Мерфи
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Мамочки
драма, комедия, мелодрама
Чехия, 2021
Род мужской
психологический хоррор
Великобритания, 2022
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 1
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Vнук
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен