Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 22-го сезона детектива «Тайны следствия». Анна Ковальчук вернется к роли старшего следователя Марии Швецовой, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
В продолжении Швецову и оперативников во главе с полковником Кораблевым (Игорь Николаев) ждут новые резонансные дела. Снова Мария Сергеевна будет работать в тандеме с подругой – следователем Людмилой Колонковой (Ольга Павловец). Им предстоит столкнуться с загадочными преступлениями с «двойным дном»: искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей, и ограбление безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами. Личная жизнь тоже ставит перед Швецовой новые вопросы. Впервые Мария задумывается, стоит ли рубить с плеча и разрушать отношения с любимым человеком, совершившим ошибку. Она может возродить любовь, но для этого ей предстоит вернуть либо бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич), либо майора Олега Платонова (Алексей Комашко).
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