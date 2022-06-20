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Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия»

20 июня
2022 год

Новости кино >>
20 июня 2022

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 22-го сезона детектива «Тайны следствия». Анна Ковальчук вернется к роли старшего следователя Марии Швецовой, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В продолжении Швецову и оперативников во главе с полковником Кораблевым (Игорь Николаев) ждут новые резонансные дела. Снова Мария Сергеевна будет работать в тандеме с подругой – следователем Людмилой Колонковой (Ольга Павловец). Им предстоит столкнуться с загадочными преступлениями с «двойным дном»: искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей, и ограбление безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами. Личная жизнь тоже ставит перед Швецовой новые вопросы. Впервые Мария задумывается, стоит ли рубить с плеча и разрушать отношения с любимым человеком, совершившим ошибку. Она может возродить любовь, но для этого ей предстоит вернуть либо бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич), либо майора Олега Платонова (Алексей Комашко).

За постановку нового сезона отвечает режиссер Максим Демченко, за визуальную составляющую — оператор Илья Макаров и художники-постановщики Мария Золина и Игорь Панюшкин, а за музыку — композитор Максим Кошеваров. Компанию вышеназванным актерам составят Вячеслав Захаров, Александр Новиков, Андрей Шарков, Степан Пивкин, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и Светлана Щедрина. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Премьера «Тайн следствия-22» состоится на телеканале «Россия».
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Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия» фотографии
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