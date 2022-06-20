Не стало Регимантаса Адомайтиса

В Вильнюсе не стало заслуженного и народного артиста Литовской ССР, народного артиста СССР, знаменитого советского и литовского актера театра и кино Регимантаса Адомайтиса. Ему было 85 лет, уточняет LRT.
фото: кадр из фильма «Никто не хотел умирать»
«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать"», — говорится в сообщении портала.
Обладатель десятка престижных наград, среди которых национальная премия ГДР, Государственная премия Литовской ССР, Командорский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса, Большой командорский крест ордена «За заслуги перед Литвой» и три приза Фестиваля республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии.
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