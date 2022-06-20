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Не стало Регимантаса Адомайтиса

20 июня
2022 год

Новости кино >>
20 июня 2022

В Вильнюсе не стало заслуженного и народного артиста Литовской ССР, народного артиста СССР, знаменитого советского и литовского актера театра и кино Регимантаса Адомайтиса. Ему было 85 лет, уточняет LRT.

Не стало Регимантаса Адомайтиса
фото: кадр из фильма «Никто не хотел умирать»

«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать"», — говорится в сообщении портала.

Мастер родился 31 января 1937 года в Шяуляе. В 1959-м окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1962-м — актерский факультет Литовской государственной консерватории. Работал в Мариямпольском драмтеатре и Каунасском драматическом театре. С 1967-го — актер Литовского драматического театра. Был женат на актрисе и певице Эугении Байорите.

Читать Регимантас Адомайтис: «Судьба героя – судьба актера»

В кино дебютировал в 1963-м, сыграв в картине «Хроника одного дня». Всего на его счету 75 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Американская трагедия», «Богач, бедняк...», «Трест, который лопнул», «Зелёный фургон», «Мираж», «Досье человека в "Мерседесе"», «Ты есть...», «Московская сага» и «Берега моей мечты». Последнюю роль исполнил в «Антоне» Зазы Урушадзе, вышедшем в 2019-м.

Обладатель десятка престижных наград, среди которых национальная премия ГДР, Государственная премия Литовской ССР, Командорский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса, Большой командорский крест ордена «За заслуги перед Литвой» и три приза Фестиваля республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии.
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Американская трагедияАнтонБерега моей мечтыБогач, бедняк...Досье человека в "Мерседесе"Зелёный фургонИз жизни отдыхающихКороль ЛирМиражМосковская сагаНикто не хотел умиратьТрест, который лопнулТы есть...Хроника одного дня
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Не стало Регимантаса Адомайтиса фотографии
Не стало Регимантаса Адомайтиса фотографии
Не стало Регимантаса Адомайтиса фотографии
Не стало Регимантаса Адомайтиса фотографии
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Регимантас Адомайтис
20 июня ушёл из жизни актёр Регимантас Адомайтис.

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