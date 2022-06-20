Озвучены новые даты проведения 44-го ММКФ

Стали известны новые даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля. Согласно пресс-службе смотра, он пройдет в этом году с 26 августа по 2 сентября.
фото: пресс-служба фестиваля
Председателем отборочного комитета ММКФ стал журналист и продюсер Иван Кудрявцев. В состав отборочной комиссии вошли киноведы и кинокритики Евгения Тирдатова, Егор Москвитин, Нина Кочеляева, Григорий Либергал, Надежда Королева, Вадим Рутковский, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, продюсеры Катерина Михайлова и Анна Шалашина. На основной конкурс уже подано свыше 200 заявок, но это не предел. На смотре планируют представить свои премьеры кинематографисты из Аргентины, Бразилии, Перу, США, Великобритании, Сербии, Италии, Франции, Индии, Ирана, Китая, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании.
По словам Ивана Кудрявцева, «сверхзадачей нового издания ММКФ нам видится открытие и открытость. Открытие, в первую очередь, новых имен мирового кино, новых стран и территорий, мало знакомых многотысячной аудитории ММКФ и слабо (пока) изученных мировым фестивальным сообществом. Всего в заявках видим более 60 стран, но динамика поступления их такова, что их будет существенно больше. Мы, например, как нам кажется, хорошо представляем себе, какие форматы предлагает миру сегодня кино Индии, Ирана или, скажем "Нолливуда", но это только кажется. Та же Нигерия, чье население перевалило за 200 млн человек, а через несколько лет уйдет за четверть миллиарда, — стала центром кипучей кинематографии, где сборы в прокате исчисляются миллиардом долларов за неполный год. И таких примеров нарождающихся новых "точек роста" — множество. Открытость площадки ММКФ в первую очередь к ним — наш базовый принцип. При этом мы, конечно же, ставим своей целью показать всю палитру современного кино, в том числе с давно знакомых территорий, в этот переломный момент в развитии нашей цивилизации».
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