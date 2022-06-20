«Ты что такое?»: Сергей Гармаш встречает необычного зверя в тизере фильма «Чебурашка»

В сети появился тизер-трейлер семейной комедии «Чебурашка
» режиссёра Дмитрия Дьяченко
(«Последний богатырь
»).
Чебурашку знают все. Взрослые, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и даже японский премьер-министр. Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что, если Чебурашка на самом деле существует? Что, если он — не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далёкой стране? И что случится, если удивительным образом Чебурашка попадет в маленький город у моря и встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит удивительный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей?
«Для начала я бы хотел поблагодарить всех актеров проекта, с которыми мы прошли действительно сложные съемки
, — говорит Дмитрий Дьяченко. — Сейчас они завершены, и уже идет монтаж, впереди — написание музыки, CG-графика. Получается очень душевная и смешная история, в которой Чебурашка визуально невероятно похож на привычного и любимого всеми с детства анимационного персонажа. Но его характер немного отличается — он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый. Надеюсь, зрителям понравится этот фильм, попадет в самое их сердце как многие другие наши совместные проекты со студией Yellow, Black and White
».
Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш
, Ольга Кузьмина
, Полина Максимова
, Федор Добронравов
, Сергей Лавыгин
, Елена Яковлева
, Дмитрий Лысенков
, Софья Зайка
, Илья Кондратенко
, Ева Смирнова
, Жаннат Керимбаев
, Наталья Щукина
, Оливье Сиу
, Артем Быстров
и Марина Коняшкина
.
«Чебурашка» — это моя первая сказка, и многое было в новинку
, — признался Сергей Гармаш. — Конечно, я снимался до этого в семейном кино, но все равно жанр немного другой. Здесь же, начиная с первых дней съемок, Диме Дьяченко удалось создать какую-то волшебную атмосферу. Мы все чувствовали, что снимаем именно сказочное кино. Кроме того, выяснилось, что мы все любим Чебурашку — и сценарий, и истории, и самого персонажа. Лично для меня эти съемки прошли как курс витаминов, заряд позитива и оздоровления. Необычное ощущение. Очень интересно увидеть, каким получится проект на экране, и надеюсь, что зрители тоже почувствуют эту сказочную атмосферу
».
Съемки «Чебурашки» начались в прошлом году в Сочи, а завершились в июне в Подмосковье. Финальный кадр был снят на действующей шоколадной фабрике с героиней Елены Яковлевой — Риммой, в которой многие фанаты мультфильма угадают отдельные черты неприятной модницы в берете и с ридикюлем.
«Моя героиня — сложная женщина с судьбой
, — рассказала Елена Яковлева. — Думаю, для любой актрисы такая роль была бы подарком — всегда интереснее, когда у тебя объемный персонаж, когда есть что играть. Это не совсем удобная и привычная для меня роль, но мне всегда очень хотелось сыграть злодейку — просто как-то все не получалось. С локациями мне тоже очень повезло — снимали в основном в Сочи, у моря, в шикарном доме, где живет моя героиня. Интересно посмотреть, что получилось в итоге
».
В российский прокат «Чебурашка
» выйдет 1 января 2023 года.
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