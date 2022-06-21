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За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей»

21 июня
2022 год

Новости кино >>
21 июня 2022

«Токийские мстители» от Liden FilmsТерраформирование», «Клуб белых воротничков») обзавелись свежим промо-роликом к грядущему второму сезону.



Продолжение получило подзаголовок «Рождественская битва» и основано на арке «Черные драконы» манги-первоисточника Кэна Вакуи. «Тосва» едет в район Сибуя, чтобы схлестнуться с могущественной группировкой (те самые «Черные дракона»). Вместо оскандалившегося Тацухисы Судзуки голосом Дракена станет Масая Фукуниси, озвучивший Сумиду из «Голубого периода» и Юто Косаку из второго сезона «Волейбола!!». Релиз обещают в январе 2023 года — успеете пересмотреть первый сезон (или прочитать наш обзор).

За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей»

Манга тоже не стоит на месте: от основной серии вот-вот отпочкуется спин-офф «Токийские мстители: Письмо от Кэйскэ Бадзи», внезапно, посвященный Кэйскэ Бадзи и его дружбе с заместителем Тифую Мацуно. Над ответвлением работает Юкинори Кавагути, автор спокона «Победный крик» (но под неусыпным присмотром Вакуи).
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За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей» фотографии
За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей» фотографии
За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей» фотографии
За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей» фотографии
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