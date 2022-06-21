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Мария Мацель снимается в картине «Летом асфальт теплый»

21 июня
2022 год

Новости кино >>
21 июня 2022
В Санкт-Петербурге продолжаются съемки фильма Ирины Бас «Летом асфальт теплый». Первый съемочный блок картины состоялся в Кировске Мурманской области, где по сюжету выросла главная героиня, уточняет пресс-служба киностудии «Ленфильм», отвечающей за производство ленты.

съемки в Кировске
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

По сюжету, придуманному сценаристом Наргиз Багирзаде, Даша провела детские годы в провинциальном городе, где ее воспитывал любящий, но деспотичный отец. Повзрослев, она приезжает в Санкт-Петербург, чтобы стать студенткой театрального вуза. Здесь живет ее мать-пианистка. Настоящая цель девушки – познакомиться с матерью, бросившей ее во младенчестве.

Дашу играет белорусская актриса Мария Мацель, дебютировавшая в кино еще в десятилетнем возрасте. Продюсером выступает Дмитрий Никитин, а оператором — Александр Демьяненко.
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№ 2
Киноман1985   21.06.2022 - 13:35
драма. все зависит от режиссёра насколько он углубится в диалоги, слезы. ругань, отсюда и качество на мой взгляд. история вполне реальная, ждать море событий врятли придется. читать далее>>
№ 1
_elen_black_   21.06.2022 - 12:48
Сюжет можно назвать тривиальным, в нашем стиле, семейная мелодрама и тематика отношений родителей и детей. Но, что касается названия - оно совершенно не соответствует указанному сценарию.. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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