Мария Мацель снимается в картине «Летом асфальт теплый»

В Санкт-Петербурге продолжаются съемки фильма Ирины Бас «Летом асфальт теплый». Первый съемочный блок картины состоялся в Кировске Мурманской области, где по сюжету выросла главная героиня, уточняет пресс-служба киностудии «Ленфильм», отвечающей за производство ленты.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
По сюжету, придуманному сценаристом Наргиз Багирзаде, Даша провела детские годы в провинциальном городе, где ее воспитывал любящий, но деспотичный отец. Повзрослев, она приезжает в Санкт-Петербург, чтобы стать студенткой театрального вуза. Здесь живет ее мать-пианистка. Настоящая цель девушки – познакомиться с матерью, бросившей ее во младенчестве.
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