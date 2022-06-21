Агния Дитковските станет «спящим агентом» в шпионском детективе «Миссия: Аметист»

По словам режиссера Антона Борматова, «"Миссия: Аметист" — это шпионский триллер с элементами боевика и драмы. Интригующая история про специфичную и увлекательную работу не только официальной российской службы разведки, но и нелегальной. Более того, есть особенная фишка — противостояние наших спецорганов и итальянской мафии. Поэтому в сериале много красивых видов, экшена и прекрасная русская девушка-шпион в доме римского клана. Наша история основана на реальной практике СВР, но с большой мерой художественной выдумки. Все-таки реально недавно происходившие операции засекречены. И мы много общались с сотрудниками СВР, они помогали по разным вопросам, вплоть до одежды и поведению героев. Важно отметить, что помимо шпионских страстей в фильме есть и необычная романтическая линия. По сюжету у нас двое давно любящих друг друга людей оказываются разъединены расстоянием, но при этом сохраняют близость и верят в воссоединение. По мне, кино всегда пресное и хромое, если в нем отсутствует лирическая составляющая. В нашем случае ее воплотили Агния Дитковските и Александр Устюгов».
По сюжету службе внешней разведки РФ становится известно, что некий сотрудник ЦРУ, действуя по негласному указанию теневого американского альянса, разворачивает многоходовую операцию с целью полной дискредитации России на мировой арене. Предотвращение диверсии поручено «спящему агенту» — российской девушке в Италии, Елене Колмогоровой. Ее имя под прикрытием – Лаура Палацци, позывной «Аметист», и она замужем за членом мафиозной семьи Диаманти. Динамичное действо происходит параллельно в Италии, и в Москве. Пока российская разведчик-нелегал входит в доверие к крупному клану итальянской мафии, в России ведется охота за неуловимым международным наемником по кличке «Фараон».
фото: пресс-служба Первого канала
«Моя героиня замужем за итальянцем, живет в Италии уже десять лет. А потом в какой-то момент ее размеренная жизнь меняется. Вообще, когда я общалась с разведчиками, то всегда поражалась, как сильно они любят свою профессию, Родину, раз готовы в любой момент пожертвовать всем, в том числе своей жизнью. Я даже задумалась, а смогла бы я так сделать? Еще и жить с пониманием, что тебя могут в любой момент убить. Как в таком случае заводить семью, детей? Мне было не сложно работать над этой ролью, потому что мой прадед был разведчиком — он прошел и Японскую войну, и Вторую Мировую. Кстати, мы до сих пор не знаем, как он умер, где похоронен. Поэтому я вдвойне восхищаюсь этими людьми, которые готовы пожертвовать всем, даже своей жизнью, из любви к профессии и Родине. Это очень глубокая и трогательная история. Интересно, что еще до участия в проекте я начала учить итальянский язык и была готова выучить текст на итальянском, я с языками дружу, они мне легко даются. Надеюсь, знание итальянского мне еще когда-нибудь пригодится. А еще моя Лаура постоянно будет меняться внешне, как — можно увидеть при просмотре», — рассказала Агния Дитковските.
«Съемки длились три месяца. Основные наши локации были Москва и пригороды Рима. Сериал легко можно показывать в Италии, так как в нем много итальянского языка. В съемках участвовали и местные актеры, но больше эпизодно, основных героев сыграли наши артисты и сделали это превосходно. Маленькую лепту внес я сам, сыграв небольшую роль помощника итальянского прокурора. Но это мое хобби и уже традиция — сыграть хотя бы минуту в собственной картине. Важнее всего, что зрителя ожидает интригующее зрелище, вмещающее в себя и триллерно-детективную атмосферу, с толикой иронии и пропитанную любовью», — говорит Антон Борматов.
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