Михаил Галустян отправится в «Отпуск»

После событий первого сезона прошел год, и Беляевы в новом составе и с новыми обстоятельствами возвращаются в гости к своему любимому южному другу дяде Боре. Однако долгожданная встреча рискует начаться с неприятного разговора: в этот раз семейство не горит желанием заселяться в знакомый гестхаус. Неловкая встреча ждет и младшее поколение – Люсю с Сашей, которые год назад не разобрались со своими чувствами.
По словам креативного продюсера сериала Дмитрия Невзорова, «любовь, чувства и отношения на фоне красивого курортного южного города, моря, каменных пляжей и горных пейзажей – вот темы нашего сериала. Во втором сезоне экшена, погонь и драк будет даже больше, чем в первом. В каждой серии зрителя ожидает визуальный аттракцион. Из числа экспериментов – мы попытаемся сжечь Мишу Галустяна, сбить понтонный пирс яхтой, которую покупает Сева, предложим актерам научиться ходить по воде, полетаем вместе с Араратом Кещяном на вертолете и попробуем сбросить с обрыва личный автомобиль АК-47. Сам город Геленджик, где мы снимаем сериал, стремительно развивается. По крайней мере, если сравнивать с городами русского юга, где я побывал, Геленджик, на мой взгляд, самый кинематографичный».
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