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Михаил Галустян отправится в «Отпуск»

21 июня
2022 год

Новости кино >>
21 июня 2022

В Геленджике приступили к съемкам продолжения курортной комедии «Отпуск» производства компании 1-2-3 Production. Согласно пресс-службе ТНТ, режиссером новых 20 эпизодов станет Андрей Элинсон.

Михаил Галустян отправится в «Отпуск»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В новых сериях зрители вновь увидятся с семьями «северян» и «южан», которые встречаются раз в году, чтобы провести вместе незабываемый отпуск в гестхаусе дяди Бори. К Павлу Майкову, Демису Карибидису, Вале Карнавал, Юлии Подозёровой, Кузьме Сапрыкину, Катрин Асси и другим актерам присоединятся Михаил Галустян и рэпер Витя АК-47, дебютирующий в большом кино.

После событий первого сезона прошел год, и Беляевы в новом составе и с новыми обстоятельствами возвращаются в гости к своему любимому южному другу дяде Боре. Однако долгожданная встреча рискует начаться с неприятного разговора: в этот раз семейство не горит желанием заселяться в знакомый гестхаус. Неловкая встреча ждет и младшее поколение – Люсю с Сашей, которые год назад не разобрались со своими чувствами.

Читать рецензию «Отпуск»: Геленджик – шик!

По словам креативного продюсера сериала Дмитрия Невзорова, «любовь, чувства и отношения на фоне красивого курортного южного города, моря, каменных пляжей и горных пейзажей – вот темы нашего сериала. Во втором сезоне экшена, погонь и драк будет даже больше, чем в первом. В каждой серии зрителя ожидает визуальный аттракцион. Из числа экспериментов – мы попытаемся сжечь Мишу Галустяна, сбить понтонный пирс яхтой, которую покупает Сева, предложим актерам научиться ходить по воде, полетаем вместе с Араратом Кещяном на вертолете и попробуем сбросить с обрыва личный автомобиль АК-47. Сам город Геленджик, где мы снимаем сериал, стремительно развивается. По крайней мере, если сравнивать с городами русского юга, где я побывал, Геленджик, на мой взгляд, самый кинематографичный».
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