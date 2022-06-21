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На Фестивале уличного кино покажут короткометражки с Александром Петровым и Иваном Янковским

21 июня
2022 год

Новости кино >>
21 июня 2022

Объявлена программа IX Фестиваля уличного кино, который пройдет летом под открытым небом в тысяче городов России. Зрители выйдут на улицы, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет, уточняет пресс-служба смотра.

Фестиваль стартует 29 июня и продлится до сентября. Эксперты обработали более 1000 заявок и выбрали из них 70 работ, которые вошли во внеконкурсную программу из фильмов и анимации. Гости киносмотра увидят режиссерский дебют Александра Петрова «Ангел», фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича, Ольги Лапшиной, Ольги Тумайкиной, Семёна Трескунова, Алексея Барабаша и других известных актеров. Для участия в конкурсе в этом году представлены девять работ молодых авторов, которые ранее не были показаны публике. С расписанием и программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля. Вход свободный.

На Фестивале уличного кино покажут короткометражки с Александром Петровым и Иваном Янковским
фото: кадр из фильма «Как разжечь потухший огонь»

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит денежный приз в размере полутора миллионов рублей. Эти деньги лауреат и его команда смогут потратить на разработку полнометражного дебюта: написание сценария и подготовку проекта к питчингу.

Специально под киносмотр центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов специально реконструируют под кинозалы. Кроме кинопоказов в некоторых городах пройдут открытые лекции, встречи с российскими профессионалами кино, музыкальные и гастрономические мероприятия.
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