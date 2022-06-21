На Фестивале уличного кино покажут короткометражки с Александром Петровым и Иваном Янковским

Объявлена программа IX Фестиваля уличного кино, который пройдет летом под открытым небом в тысяче городов России. Зрители выйдут на улицы, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет, уточняет пресс-служба смотра.
Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит денежный приз в размере полутора миллионов рублей. Эти деньги лауреат и его команда смогут потратить на разработку полнометражного дебюта: написание сценария и подготовку проекта к питчингу.
Специально под киносмотр центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов специально реконструируют под кинозалы. Кроме кинопоказов в некоторых городах пройдут открытые лекции, встречи с российскими профессионалами кино, музыкальные и гастрономические мероприятия.
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