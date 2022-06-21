На Фестивале уличного кино покажут короткометражки с Александром Петровым и Иваном Янковским

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Второй сезон курортной комедии станет дебютом для рэпера Вити АК-47

Михаил Галустян отправится в «Отпуск»

Агния Дитковските станет «спящим агентом» в шпионском детективе «Миссия: Аметист»

Мария Мацель снимается в картине «Летом асфальт теплый»

21 июня

За Майки и двор: новый трейлер второго сезона «Токийских мстителей»

И еще немного токийских апдейтов