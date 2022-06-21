Милош Бикович принял «Вызов» Юлии Пересильд

В Москве и Московской области стартовала наземная часть съемок фильма Клима Шипенко «Вызов». Согласно пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибутором картины, к основному актерскому составу присоединился Милош Бикович, который играет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд.
Для Биковича «большая честь быть частью проекта "Вызов". Не только потому что это первый фильм, который снят в космосе, не только потому что это уникальное кино, которое своим фактом существования войдет в историю, не только потому что мои коллеги совершили невозможное и не только потому что создатели проекта — мои друзья, команда, с которой мы вместе выпустили успешные и любимые зрителями фильмы, такие как "Холоп", "Хочу замуж", "Отель Белград" и "Без границ", но и потому что в основе картины "Вызов" — захватывающий сюжет, история, которая интересна, даже если она не была бы снята в космосе. Это кино о людях, о подвиге и преодолении себя и, конечно, о любви».
Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория Вороново. Отдельный съемочный блок состоится в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации «Роскосмос».
Ранее, 30 марта, космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубов вернулись на Землю с МКС. Экипаж приземлился в Казахстане, в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19». Того самого, на котором 5 октября прошлого года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — Юлия Пересильд, Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Фильм снимали на борту МКС в 400 км от Земли.
«Съемки в космосе стали для нас с Климом невероятным экспериментом. До нас не было опыта, на который можно было опереться. Это тот уникальный случай, когда каждый кадр, каждая сцена и мизансцена сочиняются впервые. Это с одной стороны нелегко, а с другой — невероятно интересно. Вместе мы прошли трудный рисковый путь, научились понимать друг друга с полуслова, — вспоминает Пересильд. — Здесь на Земле, конечно, очень комфортно и интересно друг с другом работать. Теперь к нашей команде присоединился Милош, с которым мы до проб не были знакомы. Теперь познакомились. И еще целая команда профессионалов, настоящих киношников. Мы все сами ждем результата. Очень хочется увидеть это кино».
«Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до. Конечно, космос — важнейшая часть фильма, но хочется, чтобы зрителю понравился сюжет целиком. Я уверен, что получится здорово», — считает Клим Шипенко.
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