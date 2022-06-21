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В Москве пройдет второй Курдский кинофестиваль

21 июня
2022 год

Новости кино >>
21 июня 2022
С 29 июня по 13 июля в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках партнерства с проектом КАРО.Арт пройдет второй международный Московский Курдский кинофестиваль, сообщает пресс-служба смотра.

В Москве пройдет второй Курдский кинофестиваль
фото: пресс-служба фестиваля

Картины, посвященные тернистой судьбе курдов, будут показаны в оригинале с русскими субтитрами. Зрители познакомятся с национальной культурой и языком древнего народа, а также его многовековой историей, традициями и непростой судьбой. Торжественная церемония открытия состоится 29 июня в «Октябре».

В этом году фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения известного курдско-турецкого режиссера Йылмаза Гюнея. Запланирован показ его картины «Дорога», призера Каннского кинофестиваля 1982 года. В конкурс включены фильмы из восьми стран, снятых режиссерами из стран Ближнего Востока и Европы. В программе 54 фильмов: художественные, документальные и короткометражные. Помимо Москвы, в этом году фильмы-участники киносмотра будут показаны в петербургском кинотеатре КАРО 11 Охта.

Читать В Москве впервые пройдет Курдский кинофестиваль

Первый Московский Курдский Кинофестиваль прошел в 2021-м при поддержке проекта КАРО.Арт на официальной площадке кинофестиваля — в киноцентре «Октябрь».
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