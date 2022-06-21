В Москве пройдет второй Курдский кинофестиваль

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В Москве и Московской области стартовала наземная часть съемок первого в истории фильма, снятого в космосе

21 июня

На Фестивале уличного кино покажут короткометражки с Александром Петровым и Иваном Янковским

Объявлена программа смотра, который пройдет в тысяче городов России с 29 июня до сентября