Домохозяйка Светлана Ходченкова убьет своего супруга в комедии «Я любила мужа»

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21 июня «Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта Подростковая драма с Игорем Ивановым и Женей Виноградовой в главных ролях стартует в кинотеатрах 23 июня

21 июня В Москве пройдет второй Курдский кинофестиваль Смотр стартует 29 июня и продлится до 13 июля

21 июня Милош Бикович принял «Вызов» Юлии Пересильд В Москве и Московской области стартовала наземная часть съемок первого в истории фильма, снятого в космосе