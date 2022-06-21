Домохозяйка Светлана Ходченкова убьет своего супруга в комедии «Я любила мужа»

Начались съемки пятисерийной комедии Premier «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли. Режиссером сериала стала Юлия Трофимова, чья «Страна Саша» была представлена на 72-м Международном Берлинском кинофестивале, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Зрителей ожидает история домохозяйки Ксении. Узнав об измене мужа, она случайно убивает его во время секса. Опасаясь, что детей заберут в детдом, а ее посадят в тюрьму, Ксения решает спрятать тело и начать новую жизнь... со следователем, разыскивающим ее мужа.
«Наш фильм — это драмеди о кризисе среднего возраста по-женски. У нашей героини Ксении, которую играет Светлана Ходченкова, есть все, чего она когда-то хотела. Но счастлива ли она? Этот фильм о том, что в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе. Мы собрали замечательный актёрский ансамбль, это калейдоскоп ярких персонажей, иногда на грани абсурда», — говорит Юлия Трофимова.
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