«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из фильма Александра Ханта
«Межсезонье
» с Женей Виноградовой
и Игорем Ивановым
в главных ролях. В российский прокат фильм выйдет 23 июня.
Саше (Виноградова) шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани (Иванов) сказать «нет» маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
«Межсезонье» – вторая режиссерская работа Александра Ханта, прославившегося дебютом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
». Для Игоря Иванова и Жени Виноградовой это первые большие роли в полнометражном кино.
«С самого начала мы вели дневники персонажей (каждый свой, разумеется). У меня до сих пор хранится много записей, заметок, размышлений на диктофоне, исписанный сценарий. Во время подготовки мы даже придумали собственную философию, из которой родилась, на мой взгляд, очень важная фраза — "революция внутри себя"
», – рассказывает Женя Виноградова.
Изначально она работала на «Межсезонье» кастинг-директором, и только в процессе неожиданно получила главную роль. Ее партнер по съемочной площадке Игорь Иванов участвовал в большом кастинге, заявки на который ребята из самых разных городов России присылали в популярной социальной сети «ВКонтакте».
«Когда я в первый раз прочел сценарий, мне показалось, что это история про меня. Наверное, это было потому, что сценарий настолько хорош, что любой подросток нашел бы в героях что-то свое. Конечно, таких отношений с мамой, как у Дани Краснова, у меня не было, но лет в тринадцать я ее помучил: мне казалось, что меня ограничивают, я всеми силами добивался свободы. Но если мой герой был в большей степени заложником матери, то я был заложником самого себя. Я был закомплексованным и зажатым, мне было страшно решиться на какие-то поступки, проявить себя или высказаться. В этом мы с Даней похожи
», – отмечает Игорь Иванов.
Сам режиссер Александр Хант считает, что работа с подростками на «Межсезонье» стала для него новым и ценным опытом. Настолько, что сейчас он задумывается над еще одной подростковой историей, которую так же хочет снять с непрофессиональными артистами в главных ролях.
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