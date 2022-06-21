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«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта

21 июня
2022 год

Новости кино >>
21 июня 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из фильма Александра Ханта «Межсезонье» с Женей Виноградовой и Игорем Ивановым в главных ролях. В российский прокат фильм выйдет 23 июня.



Саше (Виноградова) шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани (Иванов) сказать «нет» маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

«Межсезонье» – вторая режиссерская работа Александра Ханта, прославившегося дебютом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Для Игоря Иванова и Жени Виноградовой это первые большие роли в полнометражном кино.

«С самого начала мы вели дневники персонажей (каждый свой, разумеется). У меня до сих пор хранится много записей, заметок, размышлений на диктофоне, исписанный сценарий. Во время подготовки мы даже придумали собственную философию, из которой родилась, на мой взгляд, очень важная фраза — "революция внутри себя"», – рассказывает Женя Виноградова.

«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта

Изначально она работала на «Межсезонье» кастинг-директором, и только в процессе неожиданно получила главную роль. Ее партнер по съемочной площадке Игорь Иванов участвовал в большом кастинге, заявки на который ребята из самых разных городов России присылали в популярной социальной сети «ВКонтакте».

«Когда я в первый раз прочел сценарий, мне показалось, что это история про меня. Наверное, это было потому, что сценарий настолько хорош, что любой подросток нашел бы в героях что-то свое. Конечно, таких отношений с мамой, как у Дани Краснова, у меня не было, но лет в тринадцать я ее помучил: мне казалось, что меня ограничивают, я всеми силами добивался свободы. Но если мой герой был в большей степени заложником матери, то я был заложником самого себя. Я был закомплексованным и зажатым, мне было страшно решиться на какие-то поступки, проявить себя или высказаться. В этом мы с Даней похожи», – отмечает Игорь Иванов.

Сам режиссер Александр Хант считает, что работа с подростками на «Межсезонье» стала для него новым и ценным опытом. Настолько, что сейчас он задумывается над еще одной подростковой историей, которую так же хочет снять с непрофессиональными артистами в главных ролях.

Читать: Интервью с Александром Хантом
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   21.06.2022 - 22:13
Хант - лучший российский режиссер прямо сейчас! Снимай еще! Помним и чтим Леху Штыря читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта фотографии
«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта фотографии
«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта фотографии
«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта фотографии
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