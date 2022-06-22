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Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах

22 июня
2022 год

Новости кино >>
22 июня 2022
Специальные показы картины Михаила Бородина «Продукты 24», участвовавшей в программе Panorama Берлинcкого кинофестиваля 2022 года, пройдут в шести российских городах с 4 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Metrafilms, которая занималась производством проекта.

Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах
фото: пресс-служба кинокомпании Metrafilms

Показы стартуют 4 июля в столичном киноцентре «Октябрь», а 5 июля ленту посмотрят жители Северной столицы в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс». В Екатеринбургском «Ельцин Центре» картину покажут 6 июля, в Новосибирской «Победе» — 7 июля, в Самарском «Художественном» — 8 июля, а в Хабаровском «Гиганте» — 11 июля.

По сюжету фильма Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы – крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей – мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Преодолевая отчаяние и страх, героиня вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.

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История о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, стала дебютной полнометражной работой для актрис Людмилы Васильевой и Зухары Санзысбай, оператора Екатерины Смолиной и режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего документальную ленту Cotton100% и несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» и «Регистрация».

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обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   22.06.2022 - 12:28
Актрисы совсем не знакомые, не понятно чего ждать. То что драма и очень актуальная это понятно по скринам. Насколько увлекательно будет выглядеть большой вопрос. Слишком много снимают про реальность..... читать далее>>
№ 4
what_a_world   9.06.2022 - 11:02
Ой, какая остросоциальная картина.. Вообще очень классно, что такое выходит на больших экранах, потому что нужно говорить о проблемах читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   9.06.2022 - 09:21
ну вообще идея довольна неплохая. кто же знает, что эти люди находятся в рабстве( думаю, что достаточно актуально раскрыть эту проблему читать далее>>
№ 2
Поля Бенцева   9.06.2022 - 05:46
Фильм-крик,попытка привлечь внимание не только к отдельной истории,но к положению мигрантов в стране в целом. Крик о том,что происходит в вашем доме...прямо внизу...где подвал,магазинчик,подсобке. читать далее>>
№ 1
Антон Песков   9.06.2022 - 00:28
А чего так слабо, только в 6. можно во всех сразу. Сколько кроме отечественного зрителя никого не останется. Поэтому работа чисто на внутренний рынок. Вообще фильм походу будет не плохой. Мне нравится... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах фотографии
Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах фотографии
Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах фотографии
Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах фотографии
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