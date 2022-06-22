Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах

Специальные показы картины Михаила Бородина «Продукты 24», участвовавшей в программе Panorama Берлинcкого кинофестиваля 2022 года, пройдут в шести российских городах с 4 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Metrafilms, которая занималась производством проекта.
фото: пресс-служба кинокомпании Metrafilms
Показы стартуют 4 июля в столичном киноцентре «Октябрь», а 5 июля ленту посмотрят жители Северной столицы в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс». В Екатеринбургском «Ельцин Центре» картину покажут 6 июля, в Новосибирской «Победе» — 7 июля, в Самарском «Художественном» — 8 июля, а в Хабаровском «Гиганте» — 11 июля.
По сюжету фильма Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы – крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей – мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Преодолевая отчаяние и страх, героиня вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.
История о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, стала дебютной полнометражной работой для актрис Людмилы Васильевой и Зухары Санзысбай, оператора Екатерины Смолиной и режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего документальную ленту Cotton100% и несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» и «Регистрация».
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