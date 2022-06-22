Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала

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Леа Сейду ведет переговоры, чтобы сыграть в сиквеле «Дюны»

21 июня

«Сделай что-нибудь»: Эксклюзивный отрывок из фильма «Межсезонье» Александра Ханта

Подростковая драма с Игорем Ивановым и Женей Виноградовой в главных ролях стартует в кинотеатрах 23 июня