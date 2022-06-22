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Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала

22 июня
2022 год

Новости кино >>
22 июня 2022
Максим Дрозд приступил к съемкам во втором сезоне сериала «Заповедный спецназ». Популярный актер вернулся к роли бывшего бойца спецназа Юрия Тарханова, который встал на стражу Байкала, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала
фото: Пресс-служба НТВ

В продолжении проекта «заповедному спецназу» Тарханова придется вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории «Байкальского национального парка», но и далеко за его пределами, так как бандитов и мерзавцев хватает везде. На смену злодею Кужелю придут куда более опасные и жестокие противники.

«Наша команда проверена временем и жесткими условиями производства – это съемки не в самой теплой воде, дожди, болота, пожары, дикие звери. Горжусь нашей работой со всеми ребятами из «Рыси»: молодые, яркие, талантливые, творчески дерзкие — с ними не забалуешь! Чтобы не выдавать преждевременно тайн зрителю, скажу, что в новом сезоне будет очень много приключений. Тарханов и его заповедный спецназ будут бороться с чиновниками, коррупцией, казнокрадами, которые зарабатывают деньги, грабя и уничтожая Байкал, это чудо мировой природы», — поделился Максим Дрозд.

В проекте также снимаются Иван Оганесян, Виктория Корлякова, Иван Клещевников, Даниил Шперлинг, Петр Королев, Даниил Кользенов, Кристина Соболева, Николай Козак, Серафима Соловьева, Марина Казанкова, Игорь Хрипунов, Евгения Ахременко, Ева Авеева и другие.

Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала
фото: Пресс-служба НТВ

«В новом сезоне в кадре будут медведи, волки, кабаны, волкособы и совершенно особый персонаж — маленький кабанчик Борис Борисыч, с которым подружится наш герой Малой. Борис Борисыч сегодня немного занервничал, увидев съемочную группу. Знаете, говорят «орет как резаный»? Вот я, наконец, услышал, как это бывает. Есть, конечно, большая разница между такими животными и цирковыми. В работе с ними непросто. Приходится искать ходы, подстраиваться. Животные у нас работают в непосредственной близости от актеров, но под обязательным присмотром своих хозяев, дрессировщиков», — рассказал режиссер «Заповедного спецназа» Алексей Быстрицкий.
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№ 2
what_a_world   22.06.2022 - 10:17
Мне кажется, так сложно на серьезе отыгрывать вот такие роли - ну это же прям просто смешно, такие надуманные истории и чувства читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   22.06.2022 - 09:19
все это очень уж напоминает какие-то 90е)) враги, злодеи - сказка про лихие времена. в общем то не супер как впечатляет читать далее>>
Всего сообщений: 2
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