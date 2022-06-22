Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала

Максим Дрозд приступил к съемкам во втором сезоне сериала «Заповедный спецназ». Популярный актер вернулся к роли бывшего бойца спецназа Юрия Тарханова, который встал на стражу Байкала, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
В продолжении проекта «заповедному спецназу» Тарханова придется вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории «Байкальского национального парка», но и далеко за его пределами, так как бандитов и мерзавцев хватает везде. На смену злодею Кужелю придут куда более опасные и жестокие противники.
«Наша команда проверена временем и жесткими условиями производства – это съемки не в самой теплой воде, дожди, болота, пожары, дикие звери. Горжусь нашей работой со всеми ребятами из «Рыси»: молодые, яркие, талантливые, творчески дерзкие — с ними не забалуешь! Чтобы не выдавать преждевременно тайн зрителю, скажу, что в новом сезоне будет очень много приключений. Тарханов и его заповедный спецназ будут бороться с чиновниками, коррупцией, казнокрадами, которые зарабатывают деньги, грабя и уничтожая Байкал, это чудо мировой природы», — поделился Максим Дрозд.
«В новом сезоне в кадре будут медведи, волки, кабаны, волкособы и совершенно особый персонаж — маленький кабанчик Борис Борисыч, с которым подружится наш герой Малой. Борис Борисыч сегодня немного занервничал, увидев съемочную группу. Знаете, говорят «орет как резаный»? Вот я, наконец, услышал, как это бывает. Есть, конечно, большая разница между такими животными и цирковыми. В работе с ними непросто. Приходится искать ходы, подстраиваться. Животные у нас работают в непосредственной близости от актеров, но под обязательным присмотром своих хозяев, дрессировщиков», — рассказал режиссер «Заповедного спецназа» Алексей Быстрицкий.
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