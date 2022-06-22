Проекты «золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм» покажут в Китае

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Актер приступил к съемкам во втором сезоне «Заповедного спецназа»

Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала

Леа Сейду ведет переговоры, чтобы сыграть в сиквеле «Дюны»

22 июня

Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах

Фильм-участник Берлинале-2022 представят с 4 по 11 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске