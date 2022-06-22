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Проекты «золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм» покажут в Китае

22 июня
2022 год

Новости кино >>
22 июня 2022

«Золотую коллекцию» и новые проекты «Союзмультфильма» покажут в Китае. Компания OD Business Technologies Group (ODBT Group) заключила с киностудией соглашение, став стратегическим партнером по продвижению ее контента на территории КНР, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Проекты «золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм» покажут в Китае
фото: Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Всего ODBT Group получила право на дистрибуцию 1186 произведений «Союзмультфильма», большинство из которых входят в «золотую коллекцию» киностудии. В их числе «Ну, погоди!», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Аленький цветочек», «Гадкий утенок», «Двенадцать месяцев», «Колобок», «Каникулы Бонифация», «Котенок по имени Гав», «Тайна третьей планеты» и многие другие.

Договор предусматривает не только продвижение и коммерческое использование произведений киностудии в Китае, но и подбор проектных стратегических партнеров и создание принципиально новых совместных проектов с международными компаниями.

По словам генерального директора ODBT Group Ольги Грищенко, в настоящее время компания уже ведет переговоры о передаче лицензии на контент, производство сувенирной и игровой продукции, франшизы на развлекательные детские парки бренда «Союзмультфильм» региональным компаниям в КНР.
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