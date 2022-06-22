Проекты «золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм» покажут в Китае

«Золотую коллекцию» и новые проекты «Союзмультфильма» покажут в Китае. Компания OD Business Technologies Group (ODBT Group) заключила с киностудией соглашение, став стратегическим партнером по продвижению ее контента на территории КНР, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
Договор предусматривает не только продвижение и коммерческое использование произведений киностудии в Китае, но и подбор проектных стратегических партнеров и создание принципиально новых совместных проектов с международными компаниями.
По словам генерального директора ODBT Group Ольги Грищенко, в настоящее время компания уже ведет переговоры о передаче лицензии на контент, производство сувенирной и игровой продукции, франшизы на развлекательные детские парки бренда «Союзмультфильм» региональным компаниям в КНР.
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