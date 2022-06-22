Милош Бикович вернется к роли профессионального автоугонщика в продолжении «Южного ветра»

В Сербии стартовали съемки сериала «Южный ветер. На границе» с Милошем Биковичем в роли профессионального автоугонщика из белградской автомобильной мафии. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где состоится премьера проекта.
фото: Пресс-служба Okko
Десятисерийный криминальный триллер станет продолжением проектов «Южный ветер» и «Южный ветер. Возвращение», где Бикович также выступал в качестве исполнителя главной роли и продюсера.
По сюжету белградский наркобарон Петар Мараш конфликтует с могущественным государственным куратором сербского криминального мира по кличке Красный. Вражда начинается из-за участка земли в сербской глубинке, который имеет стратегическое международное значение: именно тут должна пройти трасса газопровода, вокруг строительства которого схлестнулись американские и российские спецслужбы. Спасаясь от наемников, Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой и невольно становится причастным к гибели ее брата. Так мужчина становится целью сербских, американских и российских спецагентов, а также мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы.
Производством десятисерийного триллера «Южный ветер. На границе» занимается сербская компания «ARCHANGEL DIGITAL STUDIOS» Милоша Биковича и кинокомпания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Съемки пройдут в России, Сербии, Хорватии и Черногории.
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