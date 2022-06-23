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Дмитрий Нагиев ищет себе жену в трейлере сериала «В активном поиске 2»

23 июня
2022 год

Новости кино >>
23 июня 2022
Видеосервис PREMIER показал трейлер второго сезона комедийного сериала «В активном поиске». Режиссёром новых серий стал Александр ГохПозывной»).


В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребенок, утверждавший, что он — сын Андрея. На протяжении первого сезона герой старался стать хорошим отцом не отказываясь от карьеры и, главное, найти мать ребенка из десятков своих бывших возлюбленных.

В продолжении сериала Андрей решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену. А для того, чтобы выбрать ту самую единственную, простым тестом не обойтись, здесь нужен серьезный подход, много тестостерона и напор самца. Как найти идеальную девушку в короткие сроки? Как сохранить остатки бизнеса и объяснить подрастающему сыну, что ты ищешь не только жену себе, но и маму ему? Совет «выбирай сердцем», который Андрей получает от бармена Алисы, на деле оказывается не таким уж и простым. Как сделать выбор, если перед тобой восемь шикарных претенденток и только одна советчица? Андрей снова в активном поиске!

Дмитрий Нагиев ищет себе жену в трейлере сериала «В активном поиске 2»

«Главное в жизни, — это дети! — считает режиссёр. — И как главный герой, который это понимает в нашей небольшой, но очень трогательной истории, так и мы, те, кто делает это кино, хотим донести это до зрителя. Важно говорить с нашими детьми, объяснять им, что такое хорошо и плохо. Важно слушать их и быть готовыми учится у них, заново познавать огромный мир, трепетно относится к тем, кто рядом. Я счастлив, что есть доверие к нашей съемочной группе, что такие простые и с другой стороны сложные вещи, мы можем поведать с экрана».

Главные роли в сериале сыграли Дмитрий Нагиев, Мирослава Карпович, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ирина Темичева, Нино Нинидзе, Дмитрий Блажко и другие.

«Когда встал вопрос о съемках продолжения истории, я подумал: а нужно ли? Сегодня я уверен, что именно сейчас необходимо говорить о любви и семье», — поделился Дмитрий Нагиев.

Второй сезон сериала «В активном поиске» эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 5 июля.
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Дмитрий Нагиев ищет себе жену в трейлере сериала «В активном поиске 2» фотографии
Дмитрий Нагиев ищет себе жену в трейлере сериала «В активном поиске 2» фотографии
Дмитрий Нагиев ищет себе жену в трейлере сериала «В активном поиске 2» фотографии
Дмитрий Нагиев ищет себе жену в трейлере сериала «В активном поиске 2» фотографии
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