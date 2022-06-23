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Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм»

23 июня
2022 год

Новости кино >>
23 июня 2022
В этом году психоделическому сериалу «Мононокэ» от Toei AnimationВан-Пис», «Коронный бросок») исполняется 15 лет. Достойным подарком к памятной дате стал анонс полнометражного аниме, сразу сопровожденный трейлером.



Оригинальный сериал из 2007-го являл зрителю психоделический хоррор-калейдоскоп с детективной линией, в котором загадочный Аптекарь путешествовал по Японии, чтобы освободить злой дух (титульный мононокэ), тем самым прекратив его бесчинства. И если синопсис звучит не слишком завлекательно, то визуальный ряд аниме не знает себе равных, а в подтекстах и характерных элементах японской культуры запросто можно затеряться.

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Какую форму примет грядущий проект (сиквел? рекап?) остается лишь гадать. Но уже известно, что проектом все так же заведует режиссер Кэндзи НакамураКитаро с кладбища», «Когти зверя»), а Аптекаря вновь озвучит Такахиро Сакурай (столп воды Гию Томиока из «Истребителя демонов», Аратака Рэйгэн из «Моб Психо 100»). Поменялась лишь студия: теперь производством занимается Twin Eagle. И да, пока нет вестей о том, участвует ли в затее Тиаки Конака — режиссер, сценарист и видный теоретик хоррора. По поводу фирменного дизайна тоже есть вопросы: художник Такаши Хашимото в свое время крепко повздорил со студией Toei и запретил той в дальнейшем использовать дизайн персонажей.

Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм»

Полнометражную анимационную ленту обещают закончить к 2023 году, однако 24 июня стартует краудфандинг-компании на Kickstarter, цель которой — десять миллионов иен. Видимо, у студии имеются проблемы с финансированием на одном из этапов производства. Впрочем, они обещают масштабное празднование юбилея — даже с театральной постановкой по мотивам сериала.
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№ 2
Киноман1985   23.06.2022 - 14:00
Когда включал Мононоке, не понравилось. Возможно на 2007 год и не плохо сделано, на мой взгляд слишком простенько. Высидеть 12 серий не было возможности. Может сейчас будет нечто более серьезное. читать далее>>
№ 1
Шустик-Дашустик   23.06.2022 - 12:31
Ого, полный метр и собирает деньги через платформу, мне кажется, достаточно необычно, все-таки чаще всего выделяют бюджет и потом его окупают читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Toei AnimationАнимацияанимеХоррор
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Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм» фотографии
Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм» фотографии
Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм» фотографии
Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм» фотографии
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