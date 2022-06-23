Времена меняются — жестокость остается: трейлер хоррор-аниме «Мононокэ. Фильм»

В этом году психоделическому сериалу «Мононокэ
» от Toei Animation
(«Ван-Пис
», «Коронный бросок
») исполняется 15 лет. Достойным подарком к памятной дате стал анонс полнометражного аниме, сразу сопровожденный трейлером.
Оригинальный сериал из 2007-го являл зрителю психоделический хоррор-калейдоскоп
с детективной линией, в котором загадочный Аптекарь путешествовал по Японии, чтобы освободить злой дух (титульный мононокэ), тем самым прекратив его бесчинства. И если синопсис звучит не слишком завлекательно, то визуальный ряд аниме не знает себе равных, а в подтекстах и характерных элементах японской культуры запросто можно затеряться.
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О более простых методах расправы с демонами
Какую форму примет грядущий проект (сиквел? рекап?) остается лишь гадать. Но уже известно, что проектом все так же заведует режиссер Кэндзи Накамура
(«Китаро с кладбища
», «Когти зверя
»), а Аптекаря вновь озвучит Такахиро Сакурай
(столп воды Гию Томиока из «Истребителя демонов
», Аратака Рэйгэн из «Моб Психо 100
»). Поменялась лишь студия: теперь производством занимается Twin Eagle. И да, пока нет вестей о том, участвует ли в затее Тиаки Конака
— режиссер, сценарист и видный теоретик хоррора. По поводу фирменного дизайна тоже есть вопросы: художник Такаши Хашимото в свое время крепко повздорил со студией Toei и запретил той в дальнейшем использовать дизайн персонажей.
Полнометражную анимационную ленту обещают закончить к 2023 году, однако 24 июня стартует краудфандинг-компании
на Kickstarter, цель которой — десять миллионов иен. Видимо, у студии имеются проблемы с финансированием на одном из этапов производства. Впрочем, они обещают масштабное празднование юбилея — даже с театральной постановкой по мотивам сериала.
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