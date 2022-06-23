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Премьера новых серий «Великолепной пятерки» состоится 24 июня

23 июня
2022 год

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23 июня 2022

На Пятом канале 24 июня в 18.50 состоится премьера новых серий «Великолепной пятерки». Согласно пресс-службе телеканала, съемки двух двухсерийных спецфильмов «Дикарь» и «Золотой грифон» проходили в Крыму.

Премьера новых серий «Великолепной пятерки» состоится 24 июня
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету лейтенант Кузьмин отправляется в командировку на южное побережье и становится случайным свидетелем убийства бизнесмена. Оперативник передает видеозапись увиденного местным полицейским, но сам чуть не становится жертвой преступления. На компьютерного гения из Петербурга совершается покушение, и ему приходится скрываться в горах. «Великолепная пятерка» во главе с подполковником Головановым отправляется спасать коллегу и друга.

По словам Нодара Джанелидзе, «все, кто причастен к созданию этого сериала, были обрадованы таким подарком судьбы. Если раньше мы снимали в городе, то съемки выездных серий проходили в горах, на пляжах в самых красивых локациях. А это иная энергетика, которую, я надеюсь, смогут почувствовать и наши поклонники».

Премьера новых серий «Великолепной пятерки» состоится 24 июня
фото: пресс-служба Пятого канала

Уже на месте пришлось адаптировать сценарий под крымские условия и короткий световой день. Для доставки актеров и оборудования для горных съемок использовалась спецтехника и вездеходы, которые поднимали группу и реквизит на видовые точки. Для эпизодических ролей приглашали актеров крымских театров, а местные жители с удовольствием участвовали в массовке.

«Оказалось, что наш сериал очень популярен в Крыму. Нас часто узнавали, подходили и здоровались, с удовольствием предоставляли свои дома и дворы для съемок», — вспоминает актер Егор Кутенков.
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