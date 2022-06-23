В Якутии снимают мистическую драму «Белый пароход»

В Якутии стартовали съёмки мистической драмы «Белый пароход». Это первый якутский дебютный фильм, который получил поддержку Министерства культуры РФ, уточняет пресс-служба картины.
фото: пресс-служба фильма
Зрителей ожидает история любви якутской учительницы и русского директора школы, которая разворачивается на фоне перестройки, на стыке эпох, когда якутскому народу необходимо заново собрать представление о своей истории и месте в ней. Этот фильм о национальной идентичности, о битве прошлого и будущего, о поиске истинного пути.
Фильм снимают в Якутске, населенном пункте Кангалассы и на Жатайском затоне и разделены на весенний и зимний периоды. В съемках принимают участие непрофессиональные актёры, юные музыкальные дарования Якутии и их учителя, а также сова Соня. В главных ролях Элла Соколова и Александр Кошкидько. Режиссером и автором сценария является Инга Шепелёва, выпускница Московской школы кино (курс Алексея Попогребского), для которой кинокартина является полнометражным дебютом.
фото: пресс-служба фильма
«"Родная земля поможет!" — так сказала мне Элла Соколова, которая играет главную роль. Была первая смена моего дебютного фильма, и всё было впервые. Родная земля правда помогает — как будто мои корни искрятся энергией, идущей прямиком в кадр. Мои предки много веков живут на этой земле, но я только сейчас почувствовала всем сердцем глубину и сложность взаимоотношений двух народов республики. Фильм живет и дышит, формируется его тело, его особое время, голос, цвет, ритм. Каждое утро я прыгаю, будто с большой высоты, и попадаю в мир, который мы создаем по крупице все вместе — нашей большой талантливой командой», — рассказывает Инга Шепелёва.
Продюсерами выступают основатель российской кинокомпании Mimesis и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов, а сопродюсерами — Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов. За визуальную составляющую отвечают оператор Вероника Соловьёва и художник-постановщик Сергей Макаров. Производством занимаются Mimesis, Студия творческих инициатив «Открытие», «Сайдам Барыл» и The Bonfire. «Белый пароход» может стать первым в России углеродно-нейтральным фильмом и запустить процесс экологичного производства кино в России. В этом создателям помогают эко-супервайзеры команды Sister Mary.
фото: пресс-служба фильма
«На мой взгляд, сейчас российский зритель как никогда нуждается в напоминании о том, что наша многонациональная страна всегда была богата сложной историей и различными культурами, которые с момента распада СССР пытаются не утерять своей идентичности и ужиться друг с другом в условиях новой реальности. Мы все нуждаемся в чуткости, тонком взаимопонимании, уважении. В данный момент мы все особенно остро нуждаемся в добре! Я убеждена, что "Белый пароход" передаст зрителю именно это ощущение, тем более что и сам процесс внутри нашей команды был построен на основании полного доверия и значимости всех участников, без любого из которых проект бы попросту не состоялся. И, конечно, мы надеемся, что наш фильм в очередной раз закрепит за Якутией звание главной кинематографической республики страны», — отмечает Янна Буряк.
Как указывают авторы картины, существует несколько советских фильмов и повестей с этим названием, и в них «Белый пароход» — это колониальный символ. На нем приплывают русские к богами забытым землям и «спасают» туземцев, везут их на новую землю — к новой жизни. В этом фильме «Белый пароход» — перевернутый символ. Он выражает собой субъективную историю каждого человека, независимо от его происхождения. Это право на свою историю и собственный опыт.
фото: пресс-служба фильма
По словам Жана Просянова, «это очень чуткое кино, и я надеюсь, что нам удастся передать эту чуткость. Съемки проходят в по-настоящему уникальных местах. Эти цвета, эта энергетика — они, действительно, пробиваются через экран и договаривают за героев их монологи. Я впервые работаю на таких необычных съемках, и это какой-то космос».
Особое место уделяется музыкальному оформлению фильма, поскольку само название обращает к советскому музыкальному шлягеру, звучащему в пространстве символического. В картине также присутствуют вокальные и инструментальные импровизации, разработанные совместно с композитором Кириллом Широковым в традиционных техниках с традиционными инструментами, классический репертуар и авторский саундтрек. В съёмках задействованы виртуозы Якутии: ученики, выпускники и преподаватели Высшей школы музыки и Детской школы искусств, музыкального колледжа и ведущих народных коллективов.
«Наконец-то стартовали наши съемки! Мне посчастливилось увидеть начало нашего общего фильма. С первых кадров видно, что авторы шли к этому долго, чувствуется тщательная подготовка и волшебство повествования с первых кадров. С течением нескольких съемочных дней не покидает чувство, что создается настоящее, большое кино», — признается сопродюсер картины Степан Бурнашев.
Ранее «Белый пароход» стал победителем Якутского питчинга дебютантов-2020. В том же году он также был отобран Roskino и Министерством культуры для участия в европейской образовательной программе для продюсеров EAVE On Demand.
«Во-первых, мы доверяем Инге и считаем её перспективным молодым режиссером. Во-вторых, я полагаю, что этот проект даст толчок развитию якутского кино, поскольку нам уже пора выходить из своих рамок и такие копродукционные проекты на региональном и международном уровнях нам очень нужны», — считает сопродюсер Дмитрий Давыдов.
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