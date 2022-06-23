Таисия Вилкова определяет направление течения реки в эксклюзивном отрывке из фильма Владимира Котта «Дикая»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из приключенческой комедии Владимира Котта
«Дикая
» с Таисией Вилковой
, Ильяной Павловой
, Алексеем Кравченко
и Игорем Савочкиным
, для которого работа в картине стала последней ролью. В российский прокат фильм выйдет 23 июня.
По сюжету начинающая модель Алена мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает прямо сейчас полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают... в Якутск. Егор не очень помнит деталей вчерашнего вечера, но вспоминает, что в Якутске у него важное совещание. Он обещает Алене завтра же отправить ее домой, а после того, как быстро разберется с делами, он ей покажет красоты природы на побережье Лены, каких не увидишь в Ницце. Они едут на катере в дикие места, где, купаясь, Егор, чтобы получить прощение Алены, прыгает со скалы в воду. И не всплывает. Алена остается одна, посреди реки в якутской тайге на выключенном катере, который не знает, как завести. Телефон не ловит, еды никакой нет, и течение относит катер все дальше от базы, где были люди.
По словам режиссера Владимира Котта, «"Дикая" — это комедийно-приключенческий фильм, в котором современный житель города оказывается в непривычных для него обстоятельствах и условиях. Этим он в чем-то схож с нашим предыдущим фильмом "Непослушник", ставшим кассовым хитом в прокате. В "Непослушнике" это был популярный блогер-пранкер, попавший в монастырь, а здесь — девушка-модель, которая оказывается одна в якутской тайге. Для этого "дикого" мира именно она, городская жительница, неподготовленная к подобным условиям, является дикой. Отсюда и такое название. Сюжет выживания обычно решается в триллерном и драматическом жанре, но в данном случае – это, возможно, первая попытка рассмотреть историю выживания как драмеди».
На роль Алены Таисию Вилкову утвердили с первой пробы. Перевоплощение в жесткую, амбициозную, экзальтированную, периодически циничную, глупую, немного провинциальную модель, мечтающую о роскоши и успехе далось ей очень естественно.
«Несмотря на такой явно выраженный милый типаж, она на пробах превратилась в другого человека. И это перевоплощение меня просто поразило. Мы сразу приняли решение работать над этим проектом. Многие актрисы отказывались, узнавая, что нам придется жить в палатках, с комарами, прыгать в воду. Был экстремальный способ съемки. Она согласилась, и я понимаю, что это все в кадре видно, то, как ей нелегко приходится в этом лесу. С одной стороны — это реальность, с другой - кино, она это тоже сыграла. Ей приходилось бегать по пещере, куда мы выпустили 200 крыс, ей пришлось ощутить на своей ноге змею, обнаженной кричать под дождем, то есть это реальные, без компьютерной графики способы существования в экстремальных условиях», —
рассказал режиссер.
По словам самой актрисы, она «таких героинь никогда не играла, мне было непривычно видеть себя с выбеленными наращенными волосами, очень ярким макияжем, длинными острыми ногтями — в обычной жизни я всегда за натуральный внешний вид. И совершенно за другие ценности. Мне показалось интересным примерить это на себя. Это были очень непростые съемки: большой объём, серьёзная физическая нагрузка, полевые условия, весь фильм я в кадре в платье или в купальнике, в босоножках или босиком. А был уже сентябрь, холодно, особенно ночью. Приходилось лазить по скалам на каблуках, бегать по лесу босиком, лежать на мокрой земле без возможности согреться в тёплом помещении. Это было настоящее испытание, возможность выйти из своей зоны комфорта, погрузиться в необычные условия и пройти все эти приключения вместе с моей героиней».
Особая роль в фильме у Алексея Кравченко. Несмотря на то, что его герой по сюжету погибает, сочетание привлекательной мужской харизмы и ума актера вызывает невольную симпатию и к его персонажу. «Алексей, в основном, играет главные роли, конечно, но согласился принять участие в проекте. Более того, он без дублера прыгнул в воду с температурой +12 градусов», –
отмечает Котт.
Съемки картины проходили в Москве, Карелии и Якутии. Якутии отводится одно из центральных мест в картине. Снимать кино в Якутии решили, потому что там очень развит национальный кинематограф и сильные актеры.
«Мы вообще не испытывали проблем с кастингом и с логистикой. Более того, местная национальная студия нам очень помогла. Я поехал в Якутск и провел там несколько дней, проводя кастинг. Потому что нужна была героиня, которая бы отвечала замыслам роли. Ильяну я попросил сделать несколько сцен, чтобы удостовериться, и в результате она прекрасно справилась с ролью. Это первый федеральный проект, где она играет. Для меня было важно, что Якутия — это такой оторванный остров в отличие от всей страны, потому что туда летают только самолеты, в Якутск невозможно приехать на поезде. Поэтому мы специально пошли на какие-то сложные вещи для того, чтобы показать, собственно говоря, оторванность от цивилизации», —
говорит режиссер.
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«Дикая»: Полный песец
Часть летних сцен на воде все же пришлось снять в Карелии, потому что в Якутии летом кино не снимают, так как зайти в тайгу в это время года – подвиг для обычного человека. От насекомых не спасают никакие спреи. Вот, как вспоминает съемочный процесс Владимир Котт: «В Карелии мы снимали на таких островах — фьордах, где на теплых камнях после дождя появлялись змеи. Первое время мы постоянно обращали на них внимание, но потом привыкли. А в какой-то момент в середине августа вдруг пошли грибы. Во время обеденного перерыва вся группа вместо того, чтобы обедать, уходила в лес и возвращалась обратно с огромными корзинами, пакетами белых грибов. В Подмосковье таких грибов вообще нет. Многие их сушили, парили, варили. Грибная история всех захватила. А потом появилась брусника, которую можно было собирать килограммами».
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