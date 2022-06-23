Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева и Егор Бероев снимаются в фильме про дружбу девочки и коня

Это история удивительной дружбы 13-летней Саши и коня Джонатана. Когда-то Джонатан был чемпионом. Красавец жеребец, верный конь своего хозяина, любимец его маленькой дочери Саши. Но в один день все изменилось. Во время пожара на конюшне хозяин погиб, спасая своего коня. Прошло время, но как будто что-то погасло в самом Джонатане, и только 13-летняя Саша по-прежнему верит в него. Беда сделала этих двоих неразлучными. Саша, которая тоскует по погибшему отцу, нашла в Джонатане самого близкого друга. И когда ей предлагают предать его и участвовать в соревнованиях на другом коне, она выбирает идти к победе вместе с Джонатаном. Невзирая на падения и неверие окружающих. Ведь подняться и взлететь они могут только вместе, так учил ее отец – друзей не бросают.
«"Чемпион. Только вперёд!" это отличная идея популяризации конного спорта, — уверен член Комитета ФКСР по конкуру и старший тренер взрослого состава сборной команды России по конкуру Михаил Сафронов. — Хочется верить, что благодаря этому проекту как можно больше людей познакомятся с конкуром, увидят всю красоту этого замечательного спорта и настоящей спортивной лошади и, как итог, захотят узнать всё это «изнутри» — посмотреть соревнования в живую, привести детей на занятия. Хочу сказать, что всецело поддерживаю идею съёмок этого фильма и очень надеюсь, что люди увидят в нем прекрасный повод для того, чтобы начать заниматься конным спортом».
фото: пресс-служба фильма
Это первый совместный проект кинокомпании «Амадеус Кино» и продюсерской компании «Русь», который снимается при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Федерации конного спорта России. Основной блок съемок стартовал летом в Москве, а в августе съемочная группа продолжит снимать в Кыргызстане, где на фоне восхитительных пейзажей Иссык-Куля будут сниматься сцены детства героини, ее совместных тренировок с отцом, а затем и в Грузии. За визуальную составляющую фильма отвечает оператор Леван Капанадзе. Картина выйдет в российских кинотеатрах весной 2023 года.
«Для всей нашей команды этот проект – вызов, ведь мы соединяем трогательную мелодраму, масштабные экшн-съемки и красивый и завораживающий спорт — конкур, о котором в России еще никто не снимал. И в то же время, "Чемпион Только вперед!" — это семейное кино для самой широкой аудитории, ведь он о переживании потери и обретении веры в свою семью, которая помогает главной героини подняться до высшей ступеньки пьедестала. И, безусловно, мы очень признательный Федерации конного спорта России и ее президенту Марине Владимировне Сечиной, которые поверили в наше кино и оказали всестороннюю поддержку, без которой проект просто бы не состоялся», — говорит генеральный продюсер «Амадеус Кино» Ирина Даниленко.
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