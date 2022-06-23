Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market

Ежегодный российский рынок кинопроектов Potential Project Market (PPM) пройдет с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге. Впервые с 2020 года событие организуется в традиционном очном формате. Площадкой, по традиции, послужит особняк общества «Пальма». В программе кинорынка запланированы питчинги полнометражных художественных фильмов, сериалов и digital-контента, а также дискуссии, мастер-классы и встречи с представителями российской киноиндустрии, уточняет пресс-служба Продюсерского центра Potential.
Ключевыми событиями кинорынка станут питчинги, где будут представлены проекты, отобранные по итогам конкурсов, проходивших с апреля по июнь текущего года. Отбор проводился в категориях «полнометражные фильмы», «сериалы» и «digital-контент». Жюри питчингов будут состоять из продюсеров и редакторов ключевых российских кинокомпаний. На данный момент свое участие подтвердили глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова, креативный продюсер онлайн-кинотеатра Start Мария Меленевская, генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов и основатель компании Non-binary Studio Сергей Ширинский.
фото: пресс-служба Продюсерского центра Potential
Нововведением этого года станет специальная сессия коротких тет-а-тет встреч с продюсерами – Speed Dating, где у авторов появится шанс представить идеи своих проектов за две минуты, по очереди переходя от одного продюсера к другому. Кроме того, состоятся альтернативные питчинги. Это еще один вариант «быстрой» презентации, где проекты не проходят предварительный отбор. Авторы расскажут про свои истории за три минуты, но уже не лично, а перед жюри. Помимо реальной возможности заинтересовать своей задумкой продюсера, такие форматы дадут участникам шанс потренировать презентационные и коммуникационные навыки и позволят сразу же получить обратную связь. В сессиях смогут принять участие все желающие, по дополнительной регистрации, которая откроется на сайте кинорынка в сентябре. Лучшим проектам из Speed Dating и альтернативных питчингов в качестве призов будут предоставлены услуги по девелопменту от Potential.
Также в деловой программе рынка – дискуссии, посвященные развитию регионального кино, международному сотрудничеству, интернет-контенту; встречи с известными продюсерами, представителями кинопрокатных компаний, авторами самых заметных российских фильмов и сериалов последних лет и многое другое.
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