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Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market

23 июня
2022 год

Новости кино >>
23 июня 2022
Ежегодный российский рынок кинопроектов Potential Project Market (PPM) пройдет с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге. Впервые с 2020 года событие организуется в традиционном очном формате. Площадкой, по традиции, послужит особняк общества «Пальма». В программе кинорынка запланированы питчинги полнометражных художественных фильмов, сериалов и digital-контента, а также дискуссии, мастер-классы и встречи с представителями российской киноиндустрии, уточняет пресс-служба Продюсерского центра Potential.

Ключевыми событиями кинорынка станут питчинги, где будут представлены проекты, отобранные по итогам конкурсов, проходивших с апреля по июнь текущего года. Отбор проводился в категориях «полнометражные фильмы», «сериалы» и «digital-контент». Жюри питчингов будут состоять из продюсеров и редакторов ключевых российских кинокомпаний. На данный момент свое участие подтвердили глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова, креативный продюсер онлайн-кинотеатра Start Мария Меленевская, генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов и основатель компании Non-binary Studio Сергей Ширинский.

Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market
фото: пресс-служба Продюсерского центра Potential

Нововведением этого года станет специальная сессия коротких тет-а-тет встреч с продюсерами – Speed Dating, где у авторов появится шанс представить идеи своих проектов за две минуты, по очереди переходя от одного продюсера к другому. Кроме того, состоятся альтернативные питчинги. Это еще один вариант «быстрой» презентации, где проекты не проходят предварительный отбор. Авторы расскажут про свои истории за три минуты, но уже не лично, а перед жюри. Помимо реальной возможности заинтересовать своей задумкой продюсера, такие форматы дадут участникам шанс потренировать презентационные и коммуникационные навыки и позволят сразу же получить обратную связь. В сессиях смогут принять участие все желающие, по дополнительной регистрации, которая откроется на сайте кинорынка в сентябре. Лучшим проектам из Speed Dating и альтернативных питчингов в качестве призов будут предоставлены услуги по девелопменту от Potential.

Также в деловой программе рынка – дискуссии, посвященные развитию регионального кино, международному сотрудничеству, интернет-контенту; встречи с известными продюсерами, представителями кинопрокатных компаний, авторами самых заметных российских фильмов и сериалов последних лет и многое другое.
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№ 1
Киноман1985   23.06.2022 - 14:32
Не часто бывают подобные мероприятия. Для потенциала киноискусства будет очень хорошим сдвигом, особенно сейчас. когда грядут скромные бюджеты и вообще расходы на это дело. так сказать будет не до кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market фотографии
Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market фотографии
Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market фотографии
Объявлены даты проведения кинорынка Potential Project Market фотографии
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