Создатель «Пугала» Дмитрий Давыдов приступил к съемкам фолк-хоррора «Граница»

Зрителей ожидает мистическая история отца с дочерью (Лилиана Петрова), проживающих вдали от города, которые сталкиваются с потусторонними силами.
По словам режиссера Дмитрия Давыдова, «якутский фольклор славится мистическими историями, близко соприкасающимися с реальностью. Они постоянно присутствуют в быту якутского народа. Нам показалось очень интересным обратиться к этой теме, тем более, что в этой истории мы увидели сильный посыл для широкой аудитории».
фото: пресс-служба кинокомпании «Кинологистика»
За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Иван Семёнов. Съемки проходят в Амгинском районе Якутии и продлятся до 5 июля. «Кинологистика» планирует выпустить ленту в прокат в 2023 году.
«Я всегда относился к моей Родине, Якутии, как к самому уникальному месту на планете. Уверен, что наша история найдет сильный отклик не только в России, но и далеко за ее пределами, поэтому мы решили серьезно усложнить задачу и снимать картину на английском языке. Это для нас главный вызов. Первые дни съемок показали, что все возможно при наличии сильной и самоотверженной команды. Именно такую собрал Дмитрий Давыдов», — говорит продюсер Анатолий Сергеев.
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