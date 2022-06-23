Фестиваль «Пилот» пройдет в середине лета

Четвертый российский фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 17 июля в Иваново, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»
«Я рад, что фестиваль состоится. У «Пилота», как мне кажется, сложилась хорошая репутация у профессионалов и зрителей. Наша сериальная индустрия продолжает работать. Очень важно, что за эти три дня мы сможем увидеть самые новые работы коллег, обсудить и наградить лучшее, встретиться, поговорить друг с другом, увидеть живую реакцию публики», — отметил президент фестиваля Валерий Тодоровский.
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