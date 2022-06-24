Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Александр Лазарев устроят «Пересуд»

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В прокате с 30 июня

Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль»

23 июня

Фестиваль «Пилот» пройдет в середине лета

Четвертый российский смотр сериалов состоится с 15 по 17 июля в Иваново