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Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Александр Лазарев устроят «Пересуд»

24 июня
2022 год

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24 июня 2022

27 июня на НТВ состоится премьера детективного сериала «Пересуд», где главные роли исполнили Александр Лазарев, Владимир Епифанцев, Сергей Астахов, Александр Носик, Вячеслав Чепурченко, Кирилл Краснов и Андрес Пуустусмаа, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Александр Лазарев устроят «Пересуд»
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету пятерых опасных преступников грузят в автозак, чтобы отвезти на пересуд. Это совершенно разные люди — матерый рецидивист, олигарх, угонщик элитных иномарок, маньяк-убийца и молодой парень, убивший на почве ревности своего друга. По дороге к месту назначения происходит авария, и преступникам удается сбежать. Купив на вещевом рынке одежду, они садятся на автобус до Москвы, но на трассе их останавливает наряд ДПС. Беглецы нападают на сотрудников дорожной службы и берут пассажиров в заложники, решив провести пересуд прямо в автобусе.

«Мой персонаж вообще не герой. Это собирательный образ российского банкира со всеми нюансами, плюсами и минусами этой профессии. Он оказался в местах не столь отдаленных, потому что не вписался в систему, решил быть хорошим. Найти общий язык с другими банкирами у него не получилось. И вот он попадает в заварушку с уголовниками, а это совершенно другой мир. Он всячески, как только может по-человечески, пытается остановить то безумие, которое происходит в автобусе, где они оказались», — поделился Сергей Астахов, которому досталась роль осужденного олигарха.
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№ 1
what_a_world   24.06.2022 - 12:20
Такие хорошие актеры и на НТВ: то ли проект неплохое, то ли деньги за него( Верить, что им больше негде играть не хочется, если честно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Сергей АстаховВладимир ЕпифанцевКирилл КрасновАлександр Лазарев (младший)Александр НосикАндрес ПуустусмааВячеслав Чепурченко
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