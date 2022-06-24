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Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль»

24 июня
2022 год

Новости кино >>
24 июня 2022
Кино-Театр.Ру представялет эксклюзивный фрагмент трагикомедии «Главная роль» режиссёров Гастона ДюпраШедевр») и Мариано КонаМышеловка»). В нём режиссёр предлагает актёрам репетировать под висящим над ними валуном.


Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссёр — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль»

Главные роли в картине сыграли Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Оскар Мартинес, Пилар Кастро, Ирен Эсколар, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло, Карлос Иполито, Хуан Грандинетти, Кольдо Олабарри, Мелина Мэтьюс, Сью Флэк и Энрике Асеньо.

В российском прокате «Главная роль» стартует 30 июня.
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№ 1
what_a_world   24.06.2022 - 12:09
Кстати, выглядит проект очень интересным и перспективным! Судя по отрывках, Пенелопа как всегда хороша - прям отлично играет читать далее>>
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Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль» фотографии
Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль» фотографии
Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль» фотографии
Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль» фотографии
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