Пенелопа Крус демонстрирует свой режиссёрский метод в отрывке из фильма «Главная роль»

Кино-Театр.Ру
представялет эксклюзивный фрагмент трагикомедии «Главная роль
» режиссёров Гастона Дюпра
(«Шедевр
») и Мариано Кона
(«Мышеловка
»). В нём режиссёр предлагает актёрам репетировать под висящим над ними валуном.
Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссёр — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?
Главные роли в картине сыграли Антонио Бандерас
, Пенелопа Крус
, Оскар Мартинес
, Пилар Кастро
, Ирен Эсколар
, Хосе Луис Гомес
, Маноло Соло
, Карлос Иполито
, Хуан Грандинетти
, Кольдо Олабарри
, Мелина Мэтьюс
, Сью Флэк
и Энрике Асеньо
.
В российском прокате «Главная роль
» стартует 30 июня.
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