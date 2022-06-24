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Четвертый сезон «Мажора» стартует 2 июля на Кинопоиске

24 июня
2022 год

Новости кино >>
24 июня 2022

Показ четвертого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным начнется 2 июля на Кинопоиске, а телепремьера сериала состоится позже на Первом канале, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Четвертый сезон «Мажора» стартует 2 июля на Кинопоиске
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Третий сезон закончился беспорядочной перестрелкой, после которой Игорь Соколовский и капитан Вика Родионова остались лежать в кровавой луже. Мажор выжил, а Вика — нет. С тех пор прошло много лет, и четвертый сезон рассказывает, как за это время изменился Игорь Соколовский. Он больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнает, что у него давно есть дочь, и именно он — отец Сони. В этот момент мир Мажора перевернулся, он решает стать другом для 9-летней девочки, но его настигает прошлое, и в опасности оказываются все, кто когда-либо был рядом с Игорем Соколовским.

Роль Сони сыграла Виталия Корниенко, также к актерскому составу сериала присоединилась Любовь Толкалина, которая стала психоаналитиком Соколовского и помогает ему справляться со всем навалившимся стрессом. Вместе с ними в киновселенной «Мажора» вновь появятся герои Любови Аксеновой, Дмитрия Шевченко, Александра Обласова, Игоря Жижикина, Павла Чинарева, Даны Абызовой, Владимира Селезнева и Анны Цукановой-Котт.

«Я очень ждала участия в этом популярном проекте. Моя героиня не просто вошла в знакомую всем историю, а стала в ней самой главной женщиной, на которой держится всё в новом сезоне. Естественно, подразумевается и романтическая линия с героем Павла Прилучного. Работать с ним было в удовольствие. Паша для меня очаровательный ребенок, совершенно замечательный и похож на индийского принца», — поделилась Любовь Толкалина.

Четвертый сезон «Мажора» стартует 2 июля на Кинопоиске
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Рассказывать историю Мажора продолжили креативные продюсеры Николай Булыгин и Максим Полинский, над сценарием четвертого сезона работали Олег МаловичкоМетод», «Хрустальный») и Сергей КалужановВремя первых»). Музыку нового сезона писали композиторы Павел Есенин и Ryan Otter. За режиссуру отвечал постановщик «Шерлока в России» Нурбек Эген.

«Есть одно киношное правило: если проект не интересен тебе лично, то он не будет интересен и зрителю. Мы делаем так, чтобы было увлекательно для нас самих. В новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Игоря Соколовского, и он понемногу будет ее распутывать. Нельзя говорить, что он остепенится, хотя предпосылки для этого тоже будут», — рассказал Павел Прилучный.

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